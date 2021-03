Solidarietà: donati pacchi di pasta ai detenuti nelle carceri abruzzesi

Sulmona, 27 marzo- Il Garante dei detenuti e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Abruzzo, Gianmarco Cifaldi, comunica che “grazie alla grande sensibilità e attenzione del pastificio artigianale abruzzese la Rustichella d’Abruzzo, in questi giorni e fino a Pasqua, verranno consegnati, negli otto istituti di pena della nostra regione, pacchi di pasta per ogni singolo detenuto con una lettera augurale a firma della Rustichella e del Garante”. Con tale gesto il Garante Cifaldi ha voluto ribadire “l’attenzione e la vicinanza ad ogni detenuto nell’occasione delle festività pasquali”. “Tale iniziativa – afferma Cifaldi – rappresenta un esempio importante per la preparazione di reti di solidarietà con il mondo produttivo abruzzese così come ha dimostrato la signora Stefania Peduzzi, titolare della Rustichella, nell’attivare questo grande sostegno”. (Gru)