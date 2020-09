Solidarietà: domani XIII edizione della giornata nazionale sulla SLA

Sulmona,18 settembre– Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre molti monumenti italiani si coloreranno di verde per celebrare la XIII edizione della giornata nazionale sulla SLA promossa da AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. L’Aquila, insieme a molte altre città italiane, onorerà la causa vestendosi di speranza, un aggettivo che oggi più che mai deve risiedere nel cuore di tutti. Grazie all’Anci, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, è stato possibile unire l’intero Paese in un unico abbraccio virtuale ma estremamente significativo.

12.000 sono le bottiglie dell’iniziativa “Un contributo versato con gusto” di Barbera d’Asti DOCG messe a disposizione al fine di raccogliere più fondi possibili a beneficio de “L’Operazione Sollievo”. Un progetto nato nel 2013 e che, grazie alla costanza e alla dedizione alla causa, ha destinato 650.000 euro di donazioni all’assistenza delle persone malate di Sla e a tutte le loro famiglie.

Le bottiglie possono essere prenotate su negoziosolidaleaisla.it il portale dell’associazione che gestirà le spedizioni in tutta Italia, oppure contattando i volontari sul territorio che provvederanno alla consegna: in Abruzzo le persone interessate possono contattare la sezione di Aisla de L’Aquila – marconorcia@virgilio.it

Quest’anno, per ovvi motivi sanitari, si è detto addio ai consueti gazebi per dare il benvenuto ad un “gran banchetto virtuale”, brillante escamotage che permette la riduzione dei tradizionali 300 volontari in piazza.

La Giornata Nazionale sulla Sla è sostenuta da Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Unione Industriale della Provincia di Asti e condivisa da Regione Piemonte e DMO Piemonte Marketing.

È importante ricordare che questa giornata sia stata insignita dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e che sia nata in memoria del 18 settembre 2006, giornata caratterizzata dal primo sit.in dei malati Sla in Piazza Bocca della Verità a Roma.

L’intento di Aisla è quello di ribadire il bisogno di sostegno da parte delle autorità politiche e mediche, sensibilizzando al contempo l’opinione pubblica.

Per la terza edizione consecutiva non manca il sostegno di Fondazione Mediolanum Onlus per difendere, insieme ad AISLA, il progetto dell’associazione “Baobab” volta alla tutela di figli minorenni di persone con Sla. Lo scopo ultimo è quello di salvaguardare l’aspetto psicologico delle famiglie fornendo percorsi di psicoterapia.

Questa è l’Italia vera, quella che non volta le spalle al prossimo ma che si abbraccia e si veste di speranza per far sentire una vicinanza concreta alla causa. Una causa che personifica famiglie, figli, genitori, persone che non chiedono altro se non il risveglio di un’empatia andata in letargo da lunghi anni.

Ci sono anche delle novità, infatti il 18 settembre alle ore 18 sarà possibile partecipare al “FLASH IMMOB” virtuale promosso da Cooperativa Meridiana insieme ad Aisla e al Centro Clinico NeMO; si registreranno numerose testimonianze scritte dai pazienti Sla che intendono toccare il cuore di chi ascolta per rendere questo argomento più conosciuto e per far sentire l’altro meno solo.

E non è finita qui: Un aspetto innovativo di quest’anno è la collaborazione con l’Istituto Italiano della Donazione – IID, al fianco di Aisla per raccogliere fondi a favore di “Quattro ruote e una carrozza”.

Il progetto, risultato vincitore al bando #DONAFUTURO 2020, campagna nazionale istituita dall’IID che, ogni anno, sostiene le diverse attività legate al Giorno del Dono (4 ottobre) e che, per il 2020 si concentrerà proprio sul diritto alla mobilità delle persone con Sla, ha dedicato un numero solidale 45595 che sarà attivo dal 13 settembre al 4 ottobre.

Chiara Del Signore