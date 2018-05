Solidarietà della Cisl a Paolucci. “ Un  vile atto intimidatorio”

Sulmona, 5 maggio- Oltre al mondo politico abruzzese anche la Cisl Abruzzo-Molise ha espresso piena solidarietà all’Assessore abruzzese alla Sanità Silvio Paolucci per il vile atto intimidatorio ricevuto. “Un atto gravissimo ed inaccettabile ad una persona corretta, mai oltre le righe, in un mondo della politica in cui spesso si trascende con parole usate con violenza e volgarità e che possono fomentare menti deviate e delinquenziali”- così il Segretario della Cisl Leo Mandara- “Esprimiamo come Cisl solidarietà, stima ed amicizia a Silvio, che ha sempre dimostrato nella sua attività politica competenza e professionalità, ma soprattutto disponibilità al confronto ed al dialogo” (h. 13,30)