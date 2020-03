Solidarietà Coronavirus: Liris ringrazia Ance per donazione Asl1

Sulmona, 13 marzo– “Un plauso all’Ance L’Aquila che dona diecimila euro all’Asl 1 San Salvatore per la gestione dell’emergenza coronavirus. Ringrazio il presidente Adolfo Cicchetti, il Consiglio direttivo e tutti gli associati per questo grande gesto di solidarietà”. Così, l’assessore regionale alle Aree interne, Guido Liris che conclude “ ancora una volta l’Abruzzo dimostra di essere capace di importanti esempi di partecipazione e vicinanza alla collettività in momenti di estrema difficoltà, come già avvenuto nel recente passato”.