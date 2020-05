Solidarietà Coronavirus, a Civitella Alfedena arrivano le mascherine di Iaia.

– – Sono centocinquanta le mascherine consegnate questa mattina adall’associazionenata per donare un sorriso ai bambini, tramite gli ambasciatori volontari dellache nel resto della giornata raggiungevano anche altri paesi dell’Alto Sangro. I dispositivi di protezione individuale saranno messi a disposizioni della popolazione, presso l’Ufficio Turistico del paese, attraverso i ragazzi del servizio civile, impegnati anche della distribuzione di generi alimentari e medicinali alle persone anziane. L’Amministrazione Comunale del piccolo borgo sentitamente ringrazia la famiglia nella persona die tutta l’associazione per la donazione delle mascherine.Un gesto di grande solidarietà e autentica generosità nei confronti della nostra comunità – c, sottolineando che per fronteggiare l’epidemia da Coronavirus, fin dai primi di aprile sono stati distribuiti dispositivi a tutta la popolazione, oltre a quelle già fornite dalla Protezione civile regionale, grazie anche alla donazione della “Farmacia del Parco- Dispensario” e di singoli cittadini del paese, che ha garantito la consegna continua dei preziosi dispositivi, ancora introvabili in gran parte di negozi e farmacie. Anche se con qualche difficoltà e fatica, insomma, si cerca di affrontare anche la fatidica data del 4 maggio, così da poter garantire a ogni famiglia gli indispensabili dispositivi di protezione individuale.(h.8,00)