Solidarietà: consegnati i riconoscimenti per il sociale 2020

Roccaraso, 2 luglio– Questa mattina presso il Centro Agroalimentare di Roma, Veronica Mammì Assessora alla Persona, alla Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale e Alessandro Pinna presidente dell’Isola Solidale hanno consegnato il premio “Isola Solidale per il sociale 2020” a enti, associazioni e società che si sono distinte in attività di solidarietà nella Capitale e non solo durante il blocco dovuto al Covid 19.

Tra queste anche l’associazione “Roccaraso Futura” per avere – si legge nelle motivazioni del premio – <<creato un ponte ideale tra l’Abruzzo e la Capitale attraverso attività di solidarietà favore di quanti sono rimasti vittime della crisi seguita alla pandemia. Grazie a questa associazione nascerà a breve in Abruzzo l’Isola Solidale 2 e verrà sviluppato anche in questa regione il numero verde “Oltre il carcere”>>.

Il premio è stato assegnato al Centro Agroalimentare di Roma, alle Acli di Roma e Provincia, all’Associazione Medicina Solidale, alla Bauli Prodotti Dolciari, a Mcdonald’s Italia, alla Fondazione Campagna Amica della Coldiretti a Angela Iantosca, giornalista e scrittrice e a Luigi Giannelli, Ispettore Superiore Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale Rebibbia.

“Un grande onore – spiega Alessandro Amicone presidente dell’associazione Roccaraso Futura – ricevere questo premio che considero un punto di partenza e non di arrivo per mettere in campo sempre più iniziative a favore di chi si strova in difficoltà”.