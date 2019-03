Solidarietà: anche a Sulmona domenica la giornata nazionale Unitalsi

Roccaraso, 28 marzo- Domenica prossima, 31 marzo 2019, si terrà in tutta Italia, e in particolare a Sulmona, la XVIII giornata nazionale Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali). Quest’anno questo importante appuntamento, ha come slogan “Un’occasione di felicità. Con il tuo aiuto lo sarà per tutti!”.

Nelle piazze di Sulmona (cattedrale di San Panfilo dalle ore 9 alle ore 12 e Corso Ovidio dalle ore 16 alle ore 19), spiega una nota,dunque, verrà proposta una “piantina d’ulivo“, simbolo di pace e di solidarietà. Il ricavato delle offerte verrà utilizzato dall’UNITALSI per sostenere i suoi numerosi progetti di solidarietà al servizio delle fasce sociali più deboli. Tutto questo grazie al costante e generoso impegno degli oltre 52 mila soci unitalsiani presenti in tutta Italia.

In particolare le donazioni raccolte serviranno a sostenere: le attività a supporto dei Pellegrinaggi, l’assistenza domiciliare agli anziani, le case famiglia per le persone disabili, le case accoglienza per i genitori dei bambini ricoverati nei centri ospedalieri, i soggiorni estivi e gli interventi d’emergenza sociali “La nostra associazione – spiega Alessandro Amicone, presidente di Roccaraso Futura – invita tutti i cittadini dell’Alto Sangro e della Valle Peligna a partecipare in massa per sostenere questa benemerita associazione che in tutta Italia e in particolare in Abruzzo si occupa ogni giorno dell’anno delle persone malate e disabili”.(h. 13,00)

