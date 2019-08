Solidarietà a Sadio, a Sulmona il M5S apre lo scontro con il Pd

Sulmona,4 agosto– In merito al recente fatto di cronaca che ha registrato l’increscioso episodio di violenza nei confronti del ragazzo senegalese, ferito e gettato in un fosso nei dintorni di Sulmona, nel dare la più piena solidarietà a Sadio e nell’auguragli la più pronta guarigione e con l’auspicio che i colpevoli vengano individuati e puniti,il MeetUp Amici di Beppe Grillo di Sulmona si dissocia dalla “lettura”, apriori razzista, data al caso dal circolo del PD sulmonese che, strumentalmente, ha inteso liquidare la questione, ben prima che il corso delle indagini promosse dagli inquirenti fosse concluso.Che le comuni persone sui social, che facilmente hanno reazioni di pancia, possano dare questa soluzione (non provata) in modo tanto banale e pregiudiziale si può anche comprendere, ma che a puntare il dito come una pistola, genericamente sul “razzismo” come movente del misfatto, sia un partito strutturato come il PD, che si autodefinisce progressista e garantista… beh… francamente fa sorridere ma anche un po’ inquieta.

Davvero si liquida come razzista un episodio con frettolosità e senza averne alcuna prova? Davvero lo si prende e lo si strumentalizza, gli si appiccica la bandiera di partito e si organizzano cortei?Il PD è ormai ridotto a questo punto di vuoto di valori fondanti e di incapacità di comprendere la società reale?Non si può accusare di razzismo la nostra comunità, gratuitamente e senza averne le prove, senza conoscere lo svolgimento dei fatti e gli elementi che hanno portato a questa azione violenta. Una diffamazione vera e propria ai danni dei sulmonesi basata sull’illazione, almeno finché le indagini non risolveranno il mistero.

Aspettiamo, questo il nostro invito, prima di attribuire le giuste responsabilità alle legittime cause.

Capiamo la fame di voti e il momento (irreversibile) di crisi profonda che il PD e la sua sezione sulmonese stanno attraversando, ma strumentalizzare l’episodio accaduto con cliché della sinistra, quando questi non hanno riscontro oggettivo nella società reale, non li aiuterà ad avere la fiducia delle persone.Constatiamo che soltanto insinuando questo legittimo dubbio di una possibilità di un atto violento anche non a sfondo razziale, nelle cronache cittadine le “certezze” si sono trasformate in “sembrerebbe” e ”probabilmente”, con accorto uso dei condizionali, come d’uopo quando le notizie non sono provate da fatti.