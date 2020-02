Soddisfazione della sen. Di Girolamo (M5S) per la risoluzione Fedele pro-statale 479 Sannite

Sulmona, 26 febbraio– Soddisfazione ha espresso la sen.Gabriella Di Girolamo (M5S) per l’approvazione unanime in Commissione Ambeunte e Territorio del Consiglio regionale abruzzese della risoluzione presentata dal Consigliere Giorgio Fedele (M5S) sulla vicenda della Statale 479 Sannite ( Sulmona-Scanno).

“Apprendo con estrema soddisfazione- spiega Gabriella Di Girolamo- il positivo esito riscosso sulla mozione presentata in Commissione Ambiente, territorio ed infrastrutture in Regione Abruzzo dal Consigliere M5S Giorgio Fedele, che impegna la Giunta Marsilio ad avviare l’iter per la riclassificazione della Strada Regionale 479 Sannite in Strada Statale.Il territorio attraversato da questa strada merita di essere raggiunto il più facilmente possibile sia dai numerosi turisti, che amano apprezzare la bellezza offerta dal Parco Nazionale D’Abruzzo con i suoi paesaggi e con i suoi Borghi, sia dai mezzi di soccorso che devono garantire sicurezza.Un territorio montano e in alcuni tratti franoso, che rende straordinaria la manutenzione della 479 Sannite, con costi troppo gravosi per Regione Abruzzo.

Mi auguro- conclude– quindi che non si perda ulteriore tempo e che l’ente regionale si appresti quanto prima ad attuare le procedure di richiesta di passaggio di competenza ad Anas. Da parte mia, seguirò personalmente l’iter come capogruppo della Commissione trasporti in Senato, la stessa commissione che sarà chiamata ad esprimere un parere sullo stesso atto di riclassificazione.(h. 14,00)