Sociale:nuove risorse al Comune di Sulmona per crescita ed occupazione

Sulmona, 12 novembre- Il Comune di Sulmona, in qualità di ECAD dell’Ambito Sociale Distrettuale n. 4 Peligno e capofila del progetto “Wake up lavoro”, finanziato con i fondi del POR 2014/2020 – Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, ha ottenuto l’erogazione di un incremento delle risorse finanziarie dei soggetti beneficiari già ammessi in graduatoria, assegnando a ciascuno un finanziamento aggiuntivo pari a 200 mila euro, con cui sarà possibile attivare altri 44 tirocini extracurriculari su tutti i 3 Ambiti Sociali Distrettuali, partner del progetto. Nello specifico per l’Ambito 4 Peligno saranno attivati 20 tirocini. L’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sulmona lo scorso 8 novembre. Potranno far richiesta tutti coloro che sono in carico al Servizio di segretariato sociale professionale, disoccupati o inoccupati con un ISEE non superiore ai 6000 euro.Tutti gli operatori degli sportelli di segretariato sociale dell’Ambito n. 4 Peligno saranno a disposizione per chiunque voglia avere informazioni più dettagliate. “L’obiettivo di questi tirocini extracurriculari” specifica l’assessore alle Politiche Sociali Anna Rita Di Loreto “è quello di incrementare l’occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili”.