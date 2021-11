Sociale: Vita indipendente sperimentale. Finanziato il progetto del Comune di Sulmona

Sulmona ,17 novembre– Da alcuni anni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato una sperimentazione di un modello di intervento volto a favorire l’indipendenza e l’inclusione sociale delle persone con disabilità destinando specifici fondi alle Regioni. A tal proposito, l’Amministrazione Comunale è lieta di annunciare che il progetto presentato nel mese di maggio 2021 dall’Ambito Sociale Distrettuale n. 4 Peligno con capofila il Comune di Sulmona è stato finanziato dalla Regione Abruzzo per un importo di contributo di € 80.000 oltre a € 20.000 di cofinanziamento.

Gli interventi previsti riguardano:per la somma di € 40000 il finanziamento di un contributo a sostegno delle spese per assistenti personali autogestiti, che sono scelti dalla persona con disabilità la quale provvederà alla regolarizzazione del rapporto. Le somme attribuite ai beneficiari, che saranno individuati a seguito di apposito avviso, potranno ricevere un contributo che varia da € 12.000 a € 6.000 sulla base dell’intensità assistenziale valutata con la scala Barthel. Per la somma di € 45.000 € il finanziamento sarà utilizzato per la sperimentazione relativa al co-housing, ossia la convivenza tra due persone con disabilità che saranno individuate sempre con apposito avviso. Per la restante somma di € 15.000, il finanziamento sarà utilizzato a sostegno delle spese per il trasporto sociale per beneficiari Per la sperimentazione mediante co-housing il Comune di Sulmona mette a disposizione un alloggio arredato.L’Amministrazione esprime la propria soddisfazione per il finanziamento in quanto il progetto valorizza e promuove la libertà delle persone, permettendo ai beneficiari di poter ottenere maggiore assistenza con la concreta prospettiva di una vita maggiormente autonoma.