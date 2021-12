Sociale: le iniziative del Comune per le famiglie in difficoltà

Le famiglie in difficoltà economica, aggravata dall’ imperversare dell’epidemia Covid 19 sono, purtroppo, una realtà sempre più vasta, pertanto, l’integrazione spetta proprio a quei nuclei familiari che, nel corso del 2020, hanno avuto una perdita del proprio reddito IRPEF di almeno il 25%, con reddito ISEE inferiore ad € 15.853, oppure, con reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), (rapportato ai mesi di pagamento del canone), non superiore a due pensioni minime INPS annuo 2020 (13.391,80), rispetto al quale l’incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e, in ogni caso, non superiore a € 3.100,00

“E’ un piccolo contributo di questa Amministrazione per contribuire a rendere più serene le feste Natalizie alle porte. I fondi sono ancora disponibili e, nell’auspicare che vengano assegnati fino al raggiungimento della somma massima stanziata, invito tutti i cittadini che si trovano nelle condizioni di poter accedere, a prendere visione del bando ed inoltrare la domanda”. Lo afferma l’Assessore Attilio D’Andrea

– Fino alè ancora possibilepresentare la domanda per ricevere un contributo integrativo al canone di locazione della propria residenza abitativa.