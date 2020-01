Sociale: le iniziative del Comune di Sulmona per contrastare il fenomeno della povertà

Sulmona,24 gennaio– Contrastare il fenomeno della povertà e dell’esclusione sociale, con attenzione soprattutto per i nuclei familiari multiproblematici, a rischio esclusione sociale e discriminazione, in situazione di povertà grave, con bambini, adolescenti, anziani e soggetti non autosufficienti, che necessitano di assistenza, promuovendone l’inclusione attiva. E’ l’obiettivo del progetto “Care Giver Hub”, finanziato dalla Regione per “Abruzzo Care Family, nell’ambito del quale il Comune di Sulmona, Ecad dell’Ambito Sociale Distrettuale n4 Peligno, capofila in partenariato con Ecad n6 Sangrino, ha reso pubblico ieri l’avviso per selezionare i beneficiari di voucher utili all’acquisto di servizi di cura, assistenza, sostegno.

Entro il prossimo 24 marzo potranno essere presentate le domande, secondo tempi e modi precisati nell’avviso disponibile sul sito web dei Comuni di Sulmona e di Castel di Sangro. Ulteriori informazioni in merito all’avviso possono essere reperite presso gli sportelli dei Servizi Sociali dei 17 Comuni dell’Ambito. A partire dalla data di pubblicazione, ogni quindici giorni si svolgerà la selezione delle domande ricevute secondo ordine cronologico (6 febbraio, 21 febbraio, 9 marzo e 24 marzo) che saranno valutate da apposite Commissioni multidisciplinari, una per ciascuno degli Ambiti partner di progetto. Saranno , poi, elaborate, di volta in volta due graduatorie, una per ciascuno degli ambiti, fino all’esaurimento delle risorse. Le graduatorie saranno pubblicate negli Albi Pretori degli ECAD e nei rispettivi siti web istituzionali e avranno valore di notifica agli interessati. “Questa iniziativa è molto importante perché va incontro alle esigenze di chi è in difficoltà e vive situazioni difficili di disagio. Sto continuando a lavorare con grande impegno, per portare avanti i progetti nell’interesse dei cittadini. La città non può restare sospesa, ecco perché sto proseguendo nell’ ottemperare gli impegni, anche e soprattutto in un settore delicato come il Sociale” afferma il sindaco Annamaria Casini.

Lucilla Di Marco