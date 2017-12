– Cresce il dissenso attorno alla decisione del Governo sulla vicenda della Centrale di compressione. C’è mobilitazione anche nel circondario. E’ un passaggio delicato per la città ed il territorio.Sembra essere tornati indietro di cinquant’anni quando per farsi ascoltare e rispettare bisognava alzare la voce..Ma questa volta è diverso e sul piatto anche ritardi,scelte sbagliate e assenza del governo regionale nei confronti del Centro Abruzzo

Sulmona, 24 dicembre– L’Amministrazione della Provincia dell’Aquila esprime piena solidarietà al Sindaco di Sulmona Annamaria Casini per le rassegnate dimissioni in conseguenza della decisione assunta dal Consiglio dei Ministri, sulla centrale di compressione SNAM. Il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, in una nota, auspica un ripensamento sulla drastica decisione della Sindaca, rivolgendo un appello a tutte le componenti parlamentari Abruzzesi, la Regione Abruzzo e le Istituzioni di governo affinché si dia luogo, tempestivamente, ad un’apertura di un tavolo che consideri le ragioni delle popolazioni della Valle Peligna.

Questa azione, assunta al termine di una legislatura che sottrae gli interlocutori al dibattito politico, manifesta il disprezzo e la scarsa considerazione nei confronti dei governi territoriali, le istituzioni e la popolazione residente che, dopo gli incendi estivi e la crisi economica che ha particolarmente colpito questi territori, ora spogliati anche del diritto di rappresentare le proprie istanze, i propri timori. La Provincia dell’Aquila si impegnerà in tutti i modi e in tutte le sedi per difendere i suoi territori, le sue rappresentanze e la sua gente, con l’auspicio che il Sindaco Annamaria Casini possa ritirare le sue dimissioni per tornare presto alla guida della città (h. 8,30)