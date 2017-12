L’ Associazione ” Orsa Pro Natura Peligna” dopo la decisione del Governo sulla Centrale di compressione a Sulmona pone una serie di interrogativi sul ruolo svolto dal Governatore della Regione , dal Sottosegretario Mazzocca con delega ai problemi dell’Ambiente e sopratutto dell’Assessore sulmonese Gerosolimo che ,tra l’altro, dovrebbe occuparsi di Aree interne Poi si chiede perchè i cittadini della Valle peligna non sono stati informati ? Intanto la polemica divampa in città e nel circondario

Sulmona,24 dicembre -Che l’iter autorizzativo della Centrale del progetto snam “Metanodotto Sulmona-Foligno e centrale di compressione gas di Sulmona” fosse arrivato a conclusione i cittadini della Valle Peligna lo sapevano, e ne è prova il comunicato della nostra Associazione ”Orsa Pro Natura Peligna” datato 25.01.2015, intitolato:

CENTRALE a SULMONA anche SENZA METANODOTTO? Lo scrive oggi in una nota Maria Clotilde Iavarone dell’Associazione Orsa Pro Natura Peligna

“Ma gli stessi cittadini, ora che il pacco natalizio invisibile è stato calato in località Case Pente, vogliono sapere- scrive Iavarone- chi ha deciso che i Peligni non devono sapere e chi per obbedienza omertosa non ha informato. Si, perché la convocazione della rappresentanza regionale da parte della Presidenza del Consiglio c’è stata, visto che a Roma era presente il vicepresidente Lolli. Non potevano non saperlo D’Alfonso , che ha sempre detto che sarebbe andato di persona, a nostro parere non poteva non saperlo Mazzocca, assessore all’ambiente, non poteva non saperlo Petrucci, presidente della commissione ambiente, non poteva non saperlo Gerosolimo, assessore alle aree interne.

Quando dopo le elezioni ci si rallegra della “filiera ” che si viene a comporre per il fatto che Comune, Provincia Regione e Governo sono dello stesso partito, si incorre nell’errore di identificare ciò che è bene per il cittadino con ciò che è bene per chi governa. I cittadini non dovevano sapere, non perché considerati teneri bambini cui fare la sorpresa del regalo anche se contenente carbone, ma perché considerati sudditi che non devono intralciare il lavoro di chi li comanda. Ma è suddito anche il governante che ubbidisce e non informa. Aspettiamo dai nostri amministratori una risposta chiarificatrice relativa alla mancanza di informazione della convocazione sia ai cittadini sia agli amministratori locali che si sono dichiarati ignari “. ( h. 13,00)