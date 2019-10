Snam: cambiano i musicanti ma la musica è sempre la.. stessa

Sulmona,3 ottobre-Secondo i Comitati cittadini per l’ambiente /Coordinamento No Hub del Gas cambiano i suonatori ma la musica è sempre la stessa: ovvero, cambiano i Governi ma la politica è sempre subalterna agli interessi della Snam. Stentiamo a credere che la risposta data il 24 settembre scorso alla interrogazione parlamentare dell’On.le Stefania Pezzopane sia frutto del Sottosegretario allo Sviluppo Economico Gian Paolo Manzella, insediatosi da appena tre settimane. E’ verosimile, invece, che essa provenga dai soliti funzionari ministeriali che hanno sempre avallato le fake news della Snam.

Se il Sottosegretario Manzella avesse avuto il tempo di approfondire il problema analizzando tutti gli atti di contrarietà all’opera prodotti dagli Enti Istituzionali in questi anni e se si fosse recato sul posto per capire meglio di cosa si stava parlando, avrebbe scoperto una realtà ben diversa : tutte le Istituzioni democraticamente elette dai cittadini hanno sempre opposto un motivato “no” al progetto della Snam; tutti i Governi, dal 2011 in poi, hanno disatteso la Risoluzione del Parlamento italiano che disponeva la individuazione di un tracciato alternativo, per il metanodotto e per la centrale, al di fuori della dorsale appenninica; la Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) è stata eseguita con grande superficialità ed è piena di buchi, – in particolare per quanto attiene alla sismicità e ai rischi per la salute -da richiedere numerosissime prescrizioni (ben 46), alcune delle quali riguardano il rischio sismico per il quale sono ritenuti necessari studi scientifici e di dettaglio atti a colmare la voragine progettuale di un aspetto fondamentale della stessa V.I.A.!;

la V.I.A., la quale normalmente ha validità per cinque anni, nel nostro caso ha già quasi superato i nove anni; sull’opera non è mai stata fatta la necessaria Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); l’area della centrale non è affatto “marginale” ma di elevato valore ambientale: essa, infatti, è all’ingresso del Parco Nazionale della Majella e vicina a Pacentro, uno dei borghi più belli d’Italia; è un importantissimo corridoio per la fauna protetta, in particolare per l’orso, la cui presenza è accertata e documentata in maniera inconfutabile;

è un’area di grande interesse archeologico e storico, come attestato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali; è una zona a rischio idrogeologico, come certifica anche un documento risalente al 1861 e quello del GNDCI (Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche) del Consiglio Nazionale Ricerche (CNR) Perugia relativo all’evento meteo climatico del 1994; recentissimi studi confermano la pericolosità delle emissioni della centrale per la salute, in particolare delle polveri sottili; la centrale sottrarrà, al verde agricolo, altri dodici ettari in una Regione, come l’Abruzzo, che è al primo posto per il consumo di suolo, secondo i dati del rapporto ISPRA 2019. L’Italia non ha affatto bisogno di ulteriori infrastrutture per il gas poiché quelle esistenti sono già sovrabbondanti rispetto ai fabbisogni interni, i quali continuano a scendere. E il metano, non è affatto una fonte energetica di transizione ma, al contrario, un potente gas serra.

Il Presidente Mattarella, insieme a numerosi altri Capi di Stato, ha sottoscritto un appello a giungere a zero emissioni di gas serra entro il 2050; mentre, la Banca Europea degli Investimenti (BEI), della quale il Sottosegretario Manzella è funzionario in aspettativa, entro il 2020 smetterà di finanziare progetti che riguardano i combustibili fossili per concentrarsi esclusivamente sulle energie rinnovabili e sulle nuove tecnologie.Condanniamo fermamente il comportamento deviante di tutti i Governanti, indistintamente, i quali si riempiono la bocca di “Green New Deal” e, nel contempo, autorizzano impianti da fonti fossili quale la centrale di Sulmona, destinata a durare fino al 2070 ed oltre!

Il movimento internazionale dei giovani ci ricorda che quella dei cambiamenti climatici è davvero la sfida del secolo e che per vincerla occorre archiviare le fonti fossili, gas compreso, e passare ad una nuova politica economica basata sull’impiego delle energie rinnovabili.