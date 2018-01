Previste forti agevolazioni per le famiglie che sciano

Roccaraso,9 gennaio- Ha preso il via da meno di 24 ore e durerà per le prossime tre settimane con l’obiettivo di avvicinare le famiglie alla pratica dello sci, rendendo più economica e più bella la vacanza sulle piste dell’Alto Sangro. E’attiva da ieri, e lo resterà fino al 28 gennaio, la promozione “0-12 Gratis”, un pacchetto di forti agevolazioni (nate dalla sinergia operativa tra tra la Dmc Alto Sangro Turismo e il Consorzio Skipass Alto Sangro) che puntano a rendere appetibile per tutte le famiglie la tradizionale settimana bianca (a partire da quella corta di 4 giorni) sui 110 chilometri di piste del comprensorio sciistico più grande dell’appennino.

Skipass, lezioni di sci, ingresso al palaghiaccio di Roccaraso, hotel convenzionati con offerte mirate. Nei mesi di gennaio e marzo 2018 ci saranno complessivamente oltre trenta giorni di grandi promozioni, tutti dedicati alle famiglie che sceglieranno le piste del comprensorio Skipass Alto Sangro per la settimana bianca.

In sostanza, dal 7 al 28 gennaio le famiglie che alloggeranno negli hotel dei Comuni dell’Alto Sangro che hanno aderito all’iniziativa, potranno contare su un’offerta strutturata proprio per andare incontro alle famiglie dove sciano sia i genitori, sia i figli. E così per ogni adulto pagante, sarà gratuito lo skipass del bambino. Dal lunedì al venerdì, per i genitori che acquisteranno una lezione di sci in una delle sei scuole convenzionate, ci saranno due ore di lezione collettiva gratuita per i bambini. Il martedì e il giovedì pomeriggio, secondo le stesse modalità, ci sarà invece l’ingresso gratuito all’interno del palazzo del ghiaccio “Giuseppe Bolino” di Roccaraso.

“Dopo il pienone registrato durante le festività – ha spiegato il presidente del Consorzio Skipass Alto Sangro, Bonaventura Margadonna – puntiamo su una politica di marketing a misura di famiglia per rilanciare le settimane bianche sulle piste del nostro comprensorio. Non va poi dimenticata l’importante promozione che riserviamo ai residenti in Abruzzo che possono comprare lo skipass stagione a prezzi vantaggiosi. Fortunatamente stiamo ricevendo le risposte di consenso che ci aspettavamo”.