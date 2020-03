Skialp, annullate le finali di Coppa Italia in Alto Sangro 

Fisco (Mountain Lab): ci candideremo anche la prossima stagione

“L’inverno secco, le calde temperature e le deboli precipitazioni, che fino ad oggi ci hanno accompagnato, non permettono il regolare svolgimento della competizione – ha spiegato Gianmaria Fisco – La sicurezza, la quantità e la consistenza del manto nevoso rappresentano variabili con le quali non crediamo sia saggio scendere a compromessi, essendo i campi di gara scarsamente innevati soprattutto in quota”.

“Vediamo sfumare così una grande opportunità per il nostro territorio per la quale abbiamo lavorato intensamente per mesi – ha aggiunto il presidente di Mountain Lab, Gianmaria Fisco – siamo però fiduciosi che questa scelta di responsabilità venga considerata in maniera positiva dalla Fisi e che ci venga nuovamente assegnata l’opportunità di organizzazione un evento di questo livello già dalla prossima stagione agonistica”.