Sit in ambientalisti per l’installazione centralina Snam

Sulmona, 7 luglio– La centralina per il monitoraggio dell’aria viene installata proprio in queste ore, il lavoro è a buon punto sul piazzale Paolo Di Bartolomeo. Un anno di monitoraggio e poi dovrebbe partire la costruzione della centrale di compressione del metano della Snam. Illogico immaginare però l’impianto in costruzione senza l’autorizzazione del tracciato di tubo, Sulmona-Foligno, del metanodotto che da Brindisi arriverà a Minerbio, attraversando la Puglia, il Molise, l’Abruzzo, il Lazio e l’Umbria sino a Nord, per trasportare il gas che la multinazionale venderà ad altri Paesi.

Sul piazzale del cimitero probabilmente i lavori per installare la seconda, ed ultima centralina, cominceranno quando gli operai avranno finito di fianco al palasport di viale XXV Aprile. Procedono a mani nude gli operai per sistemare i blocchi sull’asfalto e costruire l’impalcatura che reggerà la centralina.

A dire che non è sufficiente piazzare solo 2 centraline, per capire l’aria tira a Sulmona, sono una trentina di ambientalisti dei Comitati cittadini per l’ambiente che questo pomeriggio, davanti al cantiere, hanno ribadito il no al progetto Rete adriatica: “Inutile e dannoso, costoso”. Dall’alto dell’Europa e del governo dicono però che sia strategico per gli approvvigionamenti energetici. Ma se il consumo di gas naturale va giù in picchiata da anni, non è difficile intendere a quale strategia si ferisca.

“Il Piano energia e clima del governo italiano, trasmesso all’Unione europea, stima in 60 miliardi di metri cubi il consumo di metano al 2030. Oggi è di circa 75 miliardi di m³. Perciò la mancata realizzazione della centrale e del metanodotto non provocherebbe nessuna conseguenza nella funzionalità del sistema di distribuzione del gas in Italia, anzi gli impianti esistenti sono già sovradimensionati rispetto al fabbisogno interno – spiegano i portavoce dei Comitati Mario Pizzola e Giovanna Margadonna – In questa valle l’aria ristagna e piazzare una centrale sarebbe davvero grave”.

Si parla del fenomeno dell’inversione termina, tipico delle valli alpine e di questo territorio circondato dai monti più alti degli Appennini. Una temperatura talmente fredda da trattenere basse le colonnine di fumo dei fuochi d’Autunno per ripulire i campi e talmente calda d’Estate da creare una cappa asfissiante. Immaginiamoci con una centrale costruita addirittura a 2 passi da un passaggio per la fauna selvatica e l’orso bruno marsicano che, a differenza dell’uomo, non dimentica e proprio lì attraversa. Aria che per i medici per l’ambiente è tra le maggiori cause dei problemi alle vie respiratorie patiti dalle popolazioni locali, manca un riciclo. C’è poco vento. Guarda caso poi, quello del palazzetto dello sport è uno dei pochi luoghi esposti e ventilati.

Bandiere e striscioni, gli attivisti si sono attrezzati di tutto punto con mascherine e acqua in queste ore. La giornata è calda, ma non è rovente. Per domani mattina si sono dati appuntamento a piazza XX settembre, una delegazione proverà ad incontrare il sindaco di Sulmona, Annamaria Casini.

Non mancano Carabinieri, Polizia di Stato e Municipale per il servizio d’ordine. Tutto procede in attesa che il Consiglio Di Stato decida sul ricorso del Comune di Sulmona, e ad adiuvandum delle altre amministrazioni della valle Peligna, contro l’approvazione dell’impianto di spinta. Per fine agosto le associazioni ambientaliste prevedono di organizzare una carovana ambientalista che dall’Umbria arriverà probabilmente in Puglia. Questo per manifestare pacificamente contro il metanodotto e lo sfruttamento di fonti fossili. Iniziativa di certo interesserà anche Sulmona e non sarà l’unica in programma a difesa della valle, da intubare.

Maria Trozzi

( foto di Maria Trozzi)