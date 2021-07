Sisma: oggi la Cgil presenta le proposte per una legge quadro

Diretta da L’Aquila su Collettiva.it dalle ore 10

Sulmona, 9 luglio – Per ridurre l’impatto delle calamità naturali, garantire una qualità della ricostruzione, favorire la salvaguardia dai rischi, oggi venerdì , 9 luglio, la Cgil presenterà le proposte per una legge quadro. L’iniziativa, trasmessa in diretta da L’Aquila (Aula Magna del dipartimento di Scienze umane), potrà essere seguita su Collettiva.it, a partire dalle ore 10.

Alla discussione parteciperanno: Edoardo Alesse, Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila; Francesco Marrelli, Segretario generale Cgil dell’Aquila; Laura Mariani, Responsabile politiche per la ricostruzione e la prevenzione antisismica e dei rischi naturali Cgil Nazionale; Fausto Guzzetti, Direttore dell’ufficio attività tecnico-scientifiche per la previsione e prevenzione dei rischi, dipartimento della Protezione Civile; Giovanni Legnini, Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016. Prenderanno la parola anche i Segretari regionali Cgil Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria.

Concluderà l’iniziativa il Segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.