Sisma: Di Girolamo (M5S), quasi 3 miliardi per ricostruzione. Risultato importante per Abruzzo

Sulmona,23 ottobre- “Quasi 3 miliardi di euro per la ricostruzione sono stati annunciati dal Presidente Giuseppe Conte stamattina nel corso di una riunione sul sisma in Abruzzo, tenutasi con i Sindaci e rappresentanti dei territori.

Lo stanziamento, pari a 2 milioni e 750 mila euro, è stato già inserito nella legge di bilancio approvata dal Consiglio dei Ministri e nelle prossime settimane il provvedimento passerà al vaglio del Parlamento.

“Voglio ringraziare il Governo, il sottosegretario Gianluca Castaldi e tutti gli amministratori locali che hanno permesso di raggiungere in modo unitario questo risultato importantissimo per l’Abruzzo. La ricostruzione post-sisma è un costante impegno mio e del Governo a maggioranza M5S ma deve essere condiviso con tutti i livelli istituzionali per mettere sempre al primo posto il bene dei cittadini e dei nostri territori. Soprattutto in un momento difficile come quello che ci sta imponendo la pandemia, dobbiamo andare avanti uniti, seppur nel rispetto dei ruoli, delle competenze e delle differenti appartenenze politiche”.

Così la Senatrice Gabriella Di Girolamo (M5S)