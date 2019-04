Sisma 2009: Sulmona in ricordo di Roberta Zavarella e Carmelina Iovine

Sulmona, 6 aprile- Cerimonia questa mattina a Sulmona, nell’Aula Consiliare di Palazzo San Francesco, al fine di ricordare Roberta Zavarella e Carmelina Iovine,due delle 309 vittime del terribile sisma che ha sconvolto la città dell’Aquila, ed i territori limitrofi, la notte del sei aprile 2019. A distanza di dieci anni la città di Sulmona, con la cerimonia odierna, ha voluto onorare le due ragazze decedute, le loro famiglie, per non dimenticarle mai quanto tragicamente avvenuto.

La cerimonia è stata presentata e condotta dalla giornalista Chiara Buccini. Presenti il Sindaco della città di Sulmona Annamaria Casini,il Presidente del Consiglio Comunale Katia Di Marzio, il Sindaco di Raiano Marco Moca, la Senatrice della Repubblica Gabriella Di Girolamo, i Consiglieri Regionali Marianna Scoccia e Antonietta La Porta, il Vescovo della Diocesi di Sulmona Valva Sua Eccellenza Monsignor Michele Fusco, i familiari di Roberta Zavarella e Carmelina Iovine, i Consiglieri ComunaliAntonio Di Rienzo, Bruno Di Masci, Roberta Salvati, Elisabetta Bianchi, Francesco Perrotta, Andrea Ramunno,Autorità Militari dell’Arma dei Carabinieri, Guardia Di Finanza, Polizia di Stato, rappresentanti della Protezione Civile, Autorità Civili. L’evento è stato organizzato dal Comitato nel Ricordo di Roberta Zavarellae dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Sulmona. Vi sono stati i saluti del Presidente Katia Di Marzio, dei Sindaci di Sulmona e Raiano, il ricordo degli amici di Roberta Zavarella e Carmelina Iovine. Nel corso della cerimonia è stato proiettato un filmato in ricordo della tragedia del terremoto Aquilano, il quale ha generato profonda commozione e ricordo indelebile di questa immane tragedia.

Silvia Iafolla,amica inseparabile di Roberta Zavarella, ha letto alcune letture per ricordare l’indimenticabile Roberta ragazza dalle innumerevoli qualità e doti. Roberta Di Cenzoaltra amica di Roberta ha ricordato anch’essa la ragazza studentessa d’ingegneria, rimembrando la Sua classe, portamento, erudizione, bellezza, raffinatezza, qualità che Roberta Zavarella aveva. Il Vescovo di Sulmona Monsignor Michele Fusco, nel Suo intervento, ha ricordato l’importanza della memoria al fine di realizzare la preziosa immortalità la quale si realizza con il ricordo imperituro di chi purtroppo ci ha lasciato. È stata presentata l’opera d’arte realizzata dallo studente Simone Spinail quale ha realizzato il globo terrestre, sormontato dalle colombe bianche, opera artistica stante a significare e suggellare il mondo con la Sua storia ed avvenimenti lieti e purtroppo tragici, dolorosi, per non dimenticare mai la terribile notte del sei aprile 2009, quando la terra trema per lunghissimi secondi seminando dolore, morte, distruzione, sgomento. Nella città di Aquila questa notte del sei aprile la campana ha suonato ancora una volta trecentonove rintocchi quante sono state le vittime del terremoto, tragedia dell’Abruzzo, la quale ha segnato per sempre la storia della Regione e dell’Italia intera.

Presenti questa mattina alla cerimonia in comune anche gli studenti delle scuole Liceo Scientifico Fermi, del Polo Umanistico, del Liceo Linguistico Gian Battista Vico, i quali hanno letto brani dal significato profondo. La professoressa Vittoria Liberatore, del Liceo Linguistico, ha ricordato il Premio alla memoria di Carmelina Iovine, con gli studenti del Liceo Artistico Mazara i quali stanno preparando e realizzando due opere magnifiche, da donare alle famiglie Zavarella e Iovine, quale forma di deferenza, rispetto, memoria indelebile delle due ragazze. Nel corso della Cerimonia il Sindaco della città di Sulmona, Annamaria Casini, ha consegnato una targa in ricordo di Roberta Zavarella ai familiari della ragazza, per un momento di commozione generale. Molta è stata la partecipazione delle Istituzioni per far comprendere alle famiglie delle due ragazze che non solo sole in questa tragedia che dura da dieci anni, facendo sentire Loro la preziosa, fondamentale solidarietà.

Al termine della cerimonia in Aula Consiliare ci si è trasferiti nel cortile di Palazzo San Francesco per il tradizionale lancio dei palloncini di colore rosa verso il cielo, verso Roberta Zavarella e Carmelina Iovine. Una cerimonia quella odierna foriera di significati profondi, forse finanche difficili da spiegare. La presenza dei familiari nel loro dolore composto, di encomiabile dignità, rappresenta la straordinaria gente dell’ Abruzzo, con i uoi Valori profondi e straordinari. Roberta Zavarella e Carmelina Iovine sono due angeli meravigliosi con i loro sogni, speranze, qualità, virtù, le quali ci guardano, guidano, proteggono, illuminano dall’alto delle sfere celesti.(h. 14,30)

Andrea Pantaleo