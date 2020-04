Sisma 2009: l’emergenza sanitaria non impedirà la commemorazione delle vittime

Intanto questa notte Palazzo dell’Emiciclo dell’Aquila, sede dell’Assemblea legislativa regionale, partecipa aderendo simbolicamente alle celebrazioni per le vittime del terremoto del 6 aprile 2009. Per l’occasione, l’importante colonnato esterno, sarà illuminato con delle fiaccole e con il tricolore italiano

L’Aquila,5 aprile– Sono trascorsi undici anni dal terremoto del 2009 e per la prima volta non ci saranno né il corteo, né la fiaccolata in ricordo delle 309 vittime a causa di un altro nemico subdolo e terribile che costringe non solo gli aquilani ma l’Italia intera a restare in casa in ottemperanza alle giustissime regole imposte da chi con ogni mezzo cerca di combattere il coronavirus.

C’è una coincidenza che rende ancora più triste la ricorrenza di quest’anno, anche nel 2009 il 5 aprile si festeggiava la domenica delle Palme e tutti in città ricordano come hanno trascorso quell’ultima domenica di spensieratezza, una splendida giornata di primavera in attesa della santa Pasqua.

Quest’anno la dolorosa coincidenza con l’emergenza sanitaria in corso ha indotto a coinvolgere nelle commemorazioni anche il resto dell’Italia. I familiari delle vittime hanno chiesto a tutti gli italiani di non dimenticare e di partecipare alla triste ricorrenza almeno con un gesto simbolico. Questa notte a mezzanotte finestre e balconi saranno illuminati con una candela o una torcia in ricordo delle 309 vittime del sisma del 2009 ma ricorderanno anche le migliaia di persone morte in Italia in queste settimane a causa del coronavirus.

L’appello è stato accolto anche da Legambiente e dal presidente nazionale dell’Anci Antonio Decaro che ha provveduto a coinvolgere tutti i sindaci d’Italia.

Questa notte, saranno illuminati i luoghi simbolo del terremoto: via XX settembre, l’area in cui sorgeva la Casa dello Studente, piazzale Paoli, via Gabriele D’Annunzio, la sede del Convitto in corso Umberto. In piazza Duomo, alle 23,30 sarà accesa una fiaccola simbolica. Alla cerimonia parteciperanno soltanto il Prefetto dell’Aquila Cinzia Torraco in rappresentanza dello Stato, Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila e Francesco Di Paolo Sindaco di Barisciano, uno dei paesi del cratere sismico. A seguire, sempre in piazza Duomo, il prefetto e i sindaci omaggeranno le lapidi commemorative delle vittime del terremoto nella Cappella della Memoria della Chiesa di S. Maria del Suffragio. A mezzanotte, sempre in chiesa, si terrà a porte chiuse la Santa Messa in suffragio delle vittime del sisma, con la lettura dei nomi delle 309 vittime, presieduta dal cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo metropolita dell’Aquila.

Al termine della messa suoneranno le campane della chiesa di Santa Maria del Suffragio, edificio sacro eretto a ricordo delle vittime del terremoto del 1703. Alle ore 3,32 suoneranno, invece, 309 nuovi rintocchi. Tutti i momenti della commemorazione saranno trasmessi in diretta sul sito del Comune.

Quindi l’allerta per l’epidemia, anche se fermerà il corteo e la fiaccolata non impedirà la commemorazione delle vittime del sisma del 2009. Il cardinale Giuseppe Petrocchi nel messaggio per l’anniversario del terremoto “non riuscirà ad ammutolire la memoria del rovinoso sisma del 2009: la Città affiderà la sua voce ai 309 rintocchi di campana che, nella notte, ricorderanno le vittime del terremoto. Questi suoni, mesti e solenni, intendono abbracciare con la loro eco anche il dolore di tutte le famiglie che hanno perso i loro cari, spesso in circostanze strazianti, a causa del micidiale contagio”

Maria Teresa Liberatore