Sinj (Croazia) e Oristano parteciperanno alla Giostra D’Europa

Sulmona, 23 febbraio-Sinj cittadina croata a pochi chilometri da Spalato e Oristano parteciperanno alla prossima Giostra d’Europa di Sulmona. Lo ha annunciato il presidente della Giostra Cavalleresca di Sulmona, Maurizio Antonini, oggi pomeriggio nel corso dell’incontro che si è tenuto a Oristano tra le delegazioni presenti all’evento della Sartiglia in programma da oggi , domenica 23 febbraio, fino a martedi prossimo, nel capoluogo sardo. Sulmona restituirà la visita in Croazia partecipando all’Alka, la rievocazione storica che si svolgerà a Sinj, la settimana successiva allo svolgimento della Giostra europea di Sulmona. “E’ in questo senso che dobbiamo andare con la nostra manifestazione continentale facendo conoscere la Giostra di Sulmona non solo in Europa ma nel mondo intero. Le nostre tradizioni, la nostra cultura e la nostra storia costituiscono un patrimonio che non dobbiamo tenerci nel cassetto ma farlo conoscere ovunque insieme a tutto quello che il nostro territorio riesce ad esprimere” sottolinea Antonini. Da domani si entra nel vivo della Sartiglia. Uno spettacolo unico della tradizione di Oristano che va avanti ormai da secoli. Saranno 111 i cavalieri che si lanceranno con una spada in pugno per cercare di infilzare una stella che rappresenta il simbolo di tutta la manifestazione. La gara si svolgerà in un percorso realizzato tra le anguste vie del centro storico. Sono attese per l’evento oltre centomila persone.

.