Sindaco dell’Aquila si muove per dire no a trasferimento terminal bus da Tiburtina. E Sulmona ?

Sulmona, 31 ottobre– ll sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha inviato una nota al sindaco di Roma, Virginia Raggi, per chiedere chiarimenti e delucidazioni rispetto all’ipotesi di delocalizzazione del terminal bus, attualmente situato in zona Tiburtina, all’interno del nodo Anagnina.

“È legittimo compiere scelte che incidano sugli assetti della città, ma segnalo come, nel caso specifico, si tratti di una decisione che, se attuata così come riportata dai media, potrebbe avere ripercussioni negative su centinaia di pendolari che quotidianamente dall’Aquila si recano a Roma. – ha scritto il sindaco Biondi al primo cittadino della Capitale – Oggi, lavoratori e studenti, una volta giunti a destinazione con il pullman al terminal Tiburtina, possono agevolmente accedere sia al servizio di metropolitana sia a quello ferroviario, in considerazione della strategicità che l’hub riveste per il sistema di trasporti romano e nazionale. Qualora, invece, si concretizzasse lo spostamento negli spazi prospettati, i viaggiatori sarebbero costretti a ricorrere all’utilizzo della Metro A per raggiungere lo snodo ferroviario e le ulteriori, rispettive destinazioni, con conseguente allungamento dei tempi di percorrenza. Una penalizzazione che, ovviamente, graverebbe anche sul percorso inverso”.

L’Aquila si muove e Sulmona ? Non si hanno notizie su iniziative in difesa dei tanti pendolari che giornalmente sono costretti per ragioni di lavoro o di studio a raggiungere Roma. Eppure Sulmona avrebbe decine di ragioni in più’ da poter far valere sul piano della mediazione a cominciare dalla questione rifiuti che giornalmente arrivano nella nostra città provenienti proprio da Roma. Ma al Comune di Sulmona evidentemente non se ne sono mica accorti di quello che sta succedendo da oltre venti mesi in questo territorio salvo poi a piangersi addosso a cose fatte.(h. 15,00)