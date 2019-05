Sindacati in coro, no alla regionalizzazione della scuola abruzzese

Sulmona, 15 maggio– La scuola abruzzese non può assolutamente permettersi una regionalizzazione dell’istruzione. Il personale della scuola è assolutamente contrario alle ipotesi di autonomia differenziata avanzate. E’ in corsa una raccolta firme in cui già migliaia di abruzzesi invitano il Governo nazionale ed il Governo regionale a contrastare in tutti i modi le ipotesi di regionalizzazione. Lo ha reso noto la Cisl scuola Abruzzo e Molise a conclusione di una lunga serie di assemblee unitarie svolte con Flc Cgil,Uil scuola Rua, Snals Confsal e Fgu in contemporanea nei capoluoghi di provincia per la mobilitazione contro la regionalizzazione della scuola.”La CISL Scuola Abruzzo Molise, unitariamente agli altri sindacati della scuola -si legge in una nota- chiederà ai parlamentari eletti in Abruzzo ed al governo regionale di contrastare lo smembramento del sistema nazionale di istruzione, lo smantellamento dell’unitarietà dell’ordinamento statale e dei curricoli”.