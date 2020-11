Simona Cardinali (Lega) entra in Consiglio regionale

Sulmona, 5 novembre- La Conferenza dei Capigruppo, costituita in “Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità”, ha preso atto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Giunta regionale (DPGR n. 79 del 26.10.2020) rispetto alla revoca dell’assessore Piero Fioretti e la nomina dei nuovi assessori Daniele D’Amario e Pietro Quaresimale. Quest’ultimo parteciperà come Consigliere regionale alla seduta assembleare di oggi e dalla giornata di domani andrà a ricoprire ufficialmente l’incarico di assessore. La Giunta per le elezioni, ai sensi dell’art. 3 bis della legge regionale 51/2004, ha inoltre votato l’accertamento di Simona Cardinali come consigliere che subentrerà in Assemblea legislativa. L’ufficialità della carica dovrà essere confermata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale