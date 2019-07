Siglata intesa tra Regione e Tribunale di Sulmona per rafforzamento delle Competenze Digitali

Oggi firma protocollo d’intesa della Regione con Presidente Tribunale Sulmona.La dotazione finanziaria è di 400 mila euro,la durata 12 mesi

Sulmona, 22 luglio– Elevare le competenze specialistiche in materia di digitalizzazione della giustizia, implementare sistemi operativi informatici., garantire la formazione dei dipendenti degli uffici giudiziari migliorando modelli organizzativi e gestionali del processo telematico e arrivando così a semplificare e snellire le procedure a tutto vantaggio dei cittadini utenti.

Con questi obiettivi è stato stipulato oggi, a L’Aquila, un protocollo di intesa tra il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio e il presidente del Tribunale di Sulmona, Giorgio Di Benedetto. Ha illustrato il progetto Elena Sico, dirigente del Servizio “Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario”. L’intervento che riguarda il “Rafforzamento delle Competenze Digitali negli Uffici Giudiziari per il Potenziamento e la Diffusione dell’Ufficio per il processo”, previsto nell’ambito del POR FSE ABRUZZO 2014-2020, ha una dotazione finanziaria pari a 400.000 euro. Avrà una durata di 12 mesi e sarà attuato dalla Regione Abruzzo e dal Tribunale di Sulmona, destinatario del finanziamento.

“Vogliamo garantire -. ha commentato Marsilio – un servizio più efficace, così da rispondere meglio alle esigenze dell’utenza con uno snellimento dei tempi di giustizia . L’obiettivo è anche quello di coinvolgere gli altri tribunali abruzzesi per offrire a tutti la possibilità di migliorare i modelli organizzativi e gestionali”.

Il Protocollo definisce gli aspetti organizzativi per la realizzazione del Progetto, nonché gli aspetti attuativi della manifestazione di interesse che la Regione Abruzzo dovrà indire per individuare gli Uffici Giudiziari, presenti sul territorio regionale, interessati al potenziamento e alla diffusione dell’Ufficio per il processo, fermo restando che il Tribunale di Sulmona costituisce l’unico destinatario delle risorse. Una best practice da replicare a livello nazionale e regionale, nell’ambito dello sviluppo e dell’implementazioni delle competenze digitali (e-skills) e dei modelli per la gestione associata di servizi informatici avanzati.

Sarà costituita anche una cabina di regia composta da referenti della Regione Abruzzo, del Tribunale di Sulmona e degli Uffici Giudiziari individuati nell’ambito della manifestazione di interesse. (h.14,30)