Sigismondi (Fdi), su significato voto Regionali

Sulmona, 12 febbraio- “Esprimiamo grande soddisfazione per l’elezione di Marco Marsilio a Presidente della Regione Abruzzo. L’ampio margine con il quale il nostro candidato si è affermato, dimostra come le scelte della classe dirigente di Fratelli d’Italia, per l’individuazione del candidato Presidente, erano giuste e sono state particolarmente apprezzate dall’elettorato. È quanto ha dichiarato oggi il Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.

“Grande soddisfazione – dice ancora Sigismondi – viene inoltre evidenziata per il dato complessivo raggiunto da Fratelli d’Italia che, ancora una volta, registra una crescita dei consensi rispetto alle elezioni politiche dello scorso anno. Fratelli d’Italia ha raggiunto risultati elettorali molto importanti in Abruzzo, soprattutto in provincia dell’Aquila, nella quale è diventato il secondo partito della coalizione di centrodestra con oltre l’11% dei consensi. Il costante lavoro della classe dirigente e degli amministratori di Fratelli d’Italia è stato premiato, e non è un caso che proprio in Abruzzo il partito di Giorgia Meloni ha espresso il primo Presidente di Regione in Italia. Auguriamo buon lavoro al Presidente Marsilio e ai due Consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Guido Quintino Liris e Guerino Testa, ora chiamati nell’importante compito di inaugurare una nuova fase di rilancio e di crescita della nostra regione”. (h. 14,30)