Sigismondi (FdI): “La consigliera Scoccia è solo in cerca di visibilità”

Sulmona, 25 maggio “La Scoccia cerca visibilità ed è per questo che polemizza per un risposta di Marsilio alla domanda di un giornalista circa la collocazione politica della consigliera regionale eletta nell’Udc. La metafora utilizzata è vecchia quando il mondo, non ha mai offeso nessuno e certamente non può essere considerata sessista. Il Presidente Marsilio ha voluto ribadire che in determinate circostanze politiche non si può tenere il piede in due staffe: o si è maggioranza o si è opposizione. Spiace che nel tentativo di attaccare Marsilio, la consigliera eletta nel centrodestra ed oggi passata all’opposizione, abbia voluto coinvolgere la Consigliera Bocchino che, da sempre coerente nella sua collocazione politica, ha condiviso la risposta immediata e concisa del Presidente Marsilio perché tesa a censurare i trasformismi e le ambiguità in politica”.

È quanto ha dichiarato il Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi. (h.8,00)