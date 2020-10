Sicurezza autostrade: Sen. Di Girolamo (M5S), confermata la nostra linea

Sulmona,26 ottobre– La notizia di oggi relativa alla richiesta di rinvio a giudizio dei vertici di Strada dei Parchi per mancata manutenzione dei viadotti a rischio crollo sulla A24/A25 conferma la linea del M5S a partire dal Ministero di Danilo Toninelli: lo Stato deve pretendere investimenti in sicurezza. Lo ha detto oggi la sen. Gabriella Di Girolamo (M5S) Componente la Commissione permanete LL.PP. del Senato commentando la decisione della Procura della Repubblica dell’Aquila che ha chiesto il rinvio a giudizio dei vertici della Holding Toto e Strada dei Parchi detenuta dall’intero gruppo

.Secondo Gabriella Di Girolamo “ Se in passato la #manutenzione è mancata, è anche colpa di chi doveva controllare e non lo ha fatto mentre i concessionari continuavano ad incassare pedaggi che sono aumentati di anno in anno fino a che non è intervenuto il Ministro Toninelli bloccando gli aumenti.

La messa in sicurezza del traforo del Gran Sasso, iniziata pochi giorni fa, è la prova che lo Stato può e deve intervenire. Si tratta di un intervento che si attendeva da oltre 10 anni a conferma del fatto che per anni non è stato fatto nulla.

Per le mancanze del passato ci rimettiamo alla magistratura in cui riponiamo massima fiducia. Intanto, con noi, si rispettano gli impegni”.

nelle foto: l’ex Ministro dei LL.PP. Toninelli durante un sopralluogo insieme a tecnici e funzionari ad un viadotto dell’autostrada a Bugnara; particolare delle. criticità della struttura