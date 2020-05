Siamo in buone mani

Sulmona, 24 maggio- Venerdi scorso il Consiglio regionale ha approvato un provvedimento legislativo di indubbia importanza come la Legge regionale 118/ 2020 contenente misure interessanti per garantire all’Abruzzo, nella Fase 2, quella spinta necessaria per la ripresa in questo delicatissimo momento di emergenza sanitaria ed economica Abbiamo seguito con attenzione i lavori dell’Assemblea e ci è parso di cogliere, ad di là di un copione già scontato nei ruoli fra maggioranza e opposizione, un impegno apprezzabile da parte di tutti. Come al solito il testo contiene interventi di un certo rilievo, altri meno; alcuni utili ,altri non comprensibili al cittadino normale. Poi nei prossimi giorni capiremo meglio l’efficacia del provvedimento e la sua reale efficienza anche sotto il profilo. della legittima di alcune norme

Quello che non capiamo invece sono almeno due aspetti: l’entusiasmo di alcuni ( uomini e partiti) e le disugualianze fra le diverse aree del territorio regionale. Già perchè anche in questa occasione si è riproposto lo squilibrio fra l’aquilano e parte della costa ed il Centro Abruzzo.

Così ad esempio balza subito agli occhi il contributo al comune dell’Aquila a titolo di ristoro di mancati ricavi del centro turistico del Gran Sasso ( sic). E gli altri? Non si capisce perché altri centri turistici abruzzesi che hanno le stesse strutture e svolgono le stesse attività non debbano essere aiutati. Non si è ben compreso il contributo di un milione e 500 mila euro ai comuni del litorale abruzzese, titolari di concessioni demaniali marittime quando ci sono misure importanti di sostegno alla stessa categoria come ad esempio risorse per i titolari di concessioni demaniali marittime, danneggiate dagli eventi meteorologici del novembre 2019 per effettuare interventi urgenti di protezione, opere di consolidamento e ripristino dell’arenile anche attraverso ripascimento; risorse ai titolari di concessioni demaniali marittime per maggiori spese a cui sono tenuti per adeguarsi alle normative emergenziali.

E che dire ad esempio di alcuni emendamenti come quello Le Grotte di Stiffe, site nel Comune di San Demetrio ne’ Vestini che entrano a pieno titolo, con la stessa legge, nel patrimonio di interesse turistico regionale? Oppure la misura che consente,alla Società Abruzzo Engineering di procedere all’acquisizione del ramo di azienda di Euroservizi di proprietà della Provincia dell’Aquila.

Ieri molti consglieri ed esonenti della maggioranza di centro destra hanno espresso giudizi entusiastici sulla natura del provevdiemnto, quelli del centrosinistra forse lo faranno già domani. Il Presidente Marsilio spiegando i il signifiato della deicsione dell’Assemblea regionale è andato addirittura oltre sostenenendo che l’Abruzzo è in “ buone mani” . Sarà proprio così? Vedremo.

A noi preme interrogarci ora solamente su un aspetto: il Centro Abruzzo come ne esce con questa questa iniziativa e soprattutto cosa raccoglie, che tipo di attenzione ha ricevuto? E’ stato trattatato bene “ visto che stava in buone mani”? Finora non abbiamo registrato ufficialmente nessun balbettio né dai rappresentanti istituzionali a vari livelli, né da quelli politici. I partiti a Sulmona oltre al solito “ blà,blà” sono soggetti fantasma silenziosi poco attenti. Da quelli del centrodestra che non aprono bocca per non disturbare il Governatore che certamente non è un Amico di questo territorio, ma anche quelli di centrosinsitra. Perfino il Pd oltre alle solite lamentazioni è molto distante dalla realtà in questo territorio.

Invece in questi ultimi tempi è tornato a sentirsi forte il grido del “ partito dei sindaci “ in provincia dell’Aquila è vivo e combattivo. Lo ha fatto settimane addietro quando ha raccolto il grido d’allarme del sindaco di Sulmona Casini sulle vicende della sanità peligna e lo ha fatto in questi ultimi giorni quando una ventina di sindaci dell’aquilano e della Vallesubequana ha difeso con orgoglio una poszione del Consigliere regionale Americo Di Benedetto per sostenere l’emendamento a quella legge regionale sulla cosidetta “ mafia dei pascoli”.

Due episodi da valutare attentamente perché potrebbero caratterizzare la politica dei prossimi mesi anche in questo territorio scavalcando il vuoto dei partiti e dei movimenti oggi non piu’ ( o non suffientemente adeguata) per dare risposte al centro Abruzzo. Non mi meraviglierei se nei prossimi giorni i sindaci del Centro Abruzzo intenzionati a rilanciare la politica di coesione territoriale decidessero di marciare uniti in Regione per incontrare, ad esempio, la Conferenza dei Capogruppo e aprire su quel tavolo un confronto serio con la Regione per quello che sta accadendo da qualche anno dalle nostre pareti.

Altro che “ in buone mani” il rispetto dei territori da parte delle istituzioni di r iferimento si ottiene con le idee chiare , la coesione e la solidarietà. Sempre.E se il Centro Abruzzo ripartisse da qui per aprire una stagione nuova ? Staremo a vedere. Buona domenica a tutti

