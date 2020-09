Si sente male durante un’escursione. Recuperato dal Soccorso Alpino sulla cima Murelle

Sulmona, 6 settembre– Era partito con il gruppo del Cai di Pescara, un uomo di 61 anni di Pescara, per un’escursione sulla Cima Murelle, a quota 2.596 metri, sulla Majella nel versante chietino quando ad un tratto lungo l’impegnativo percorso, si è sentito male.

La guida del Cai, temendo si trattasse di un infarto, ha immediatamente allertato il 118, che ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, intervenuto con i tecnici e i sanitari a bordo dell’elisoccorso decollato dall’aeroporto di Pescara.

Giunti sul percorso che conduce sulla Cima Murelle, tecnici e sanitari soccorso l’uomo, il medico ha verificato le condizioni dell’escursionista pescarese, che fortunatamente non aveva un infarto, ma aveva solo un calo di zuccheri, così i tecnici del Soccorso Alpino hanno recuperato l’uomo con il verricello e lo hanno trasportato a bordo dell’elicottero del 118 al parcheggio di Mammarosa. Per l’escursionista solo un po’ di spavento, non è stato necessario alcun ricovero in ospedale.