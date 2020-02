Si è riunito a Pescara l’Osservatorio per l’emigrazione

Sulmona,21 febbraio- L’Osservatorio per l’Emigrazione si è riunito questa mattina a Pescara nella sede del Consiglio Regionale. E’ stata svolta una relazione in merito ai risultati della Seduta Ordinaria annuale del CRAM svoltasi a Perth (Australia) dal 28 al 31 gennaio, sottolineando il ruolo svolto dall’associazionismo abruzzese nel mondo nel corso del 2019 e rendicontando in maniera esaustiva i temi affrontati e le deliberazioni assunte.

L’Assemblea ha valutato positivamente il fatto che tutte le indicazioni fornite dall’Osservatorio, nella riunione precedente allo svolgimento del CRAM, siano state recepite. In particolare, si apprezza l’attivazione di iniziative legate allo sviluppo di temi come “Il Turismo delle Radici” o come quello degli scambi commerciali promossi in collaborazione con l’Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio di CH-PE. E’ stata espressa soddisfazione anche per l’avvio delle procedure tese al varo dei bandi che favoriranno la progettualità del mondo associativo e che garantiranno la piena attivazione della L.R. 47/04.

I criteri con cui saranno esaminati e finanziati questi progetti rispondono alle migliori esigenze di trasparenza e assicureranno un equo riparto delle risorse esistenti, le quali potranno essere incrementate da un ulteriore budget derivante da una variazione di bilancio che sarà presto sostenuta dai rappresentanti del Consiglio regionale. L’Osservatorio, per dare impulso alla sua attività consultiva, ha deciso di attivare due commissioni: la prima si occuperà di rapporti con il mondo accademico, Turismo delle radici, Anagrafe degli abruzzesi nel mondo e cultura in generale; la seconda si interesserà dei problemi legati al mondo del lavoro, della formazione, dei fondi strutturali, delle problematiche economiche e scientifiche e di progetti di solidarietà(h14,30)