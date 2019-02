Si è arreso il giovane di Tocco che si era barricato in casa

Sulmona, 1 febbraio- Si è conclusa nel primo pomeriggio senza gravi conseguenze l’avventura di L.S. il giovane di Tocco da Casauria(Pe) che si era barricato in casa al termine di una violenta lite con il padre dopo aver preso in ostaggio l’anziano genitore probabilmente minacciandolo con un coltello e dopo aver aperto il tubo del gas forse con l’intento di far saltare l’abitazione. Sul posto si erano portati carabinieri, Vigili del Fuoco ma anche sanitari del 118 e per diverse ore avevano cercato di far desistere il giovane a dal suo intento Poco fa un blitz di un Nucleo Speciale Carabinieri provenienti da Roma ha posto fine all’iniziativa del giovane.L’anziano genitore è stato trasportato in Ospedale a Pescara mentre il figlio è stato accompagnato in Caserma dai carabinieri (h. 16,30)