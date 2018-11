Sharewud il social network per condividere e partecipare agli eventi

Sulmona,6 novembre- Condividere è un termine diffusissimo sul net ma non è solo un’esperienza virtuale. Unisce le parti coinvolte e dà sempre qualcosa in cambio, genera emozioni nuove, comuni, arricchisce gli individui e li rende collettività. In inglese si diceshare, o meglio SHARE What are yoU Doing, aka Sharewud. Si chiama così il nuovo progetto digitale che presto diventerà un’app da scaricare sui vostri smartphone.

Amedeo e Pierluigi condividono i genitori: sono fratelli, Daniele condivide con loro il sogno di un’impresa, quella di creare partecipazione, di unire gli individui della Valle Peligna intorno a delle attività, a degli interessi comuni.

L’idea è nata per questo “le idee di una persona sono molte, tuttavia, poche sono le persone “giuste”, quelle con cui poterle realizzare. Trovare qualcuno con cui condividere le proprie passioni non è facile.“ Da questa necessità nasce l’idea dei tre amici.

Daniele, laureato in giurisprudenza, decide, in parallelo ai suoi studi in giurisprudenza, di investire in un progetto imprenditoriale, insieme ai suoi amici appassionati di informatica e marketing. L’idea è stata cosi apprezzata, che già dopo poche settimane ha raggiunto 5000 visualizzazioni e 200 iscritti e all’avventura si sono aggiunte anche due ragazze: Marianna Nolfi che si occupa della sponsorizzazione del sito e Francesca De Angelis che realizza i materiali marketing.

La procedura per l’iscrizione è semplice, bastano pochi passi e ricevi un e-mail di conferma per attivare il tuo profilo.Una volta entrato nella community puoi decidere di creare o di partecipare ad un evento. Nel primo caso Sharewud si preoccuperà di informare gli utenti potenzialmente interessati al tipo di evento, nel secondo sarai tu a scegliere l’appuntamento al quale partecipare.

Quando entri nella piattaforma troverai eventi di ogni tipo e potrai aggiungerne altri. Qualche esempio: escursioni in montagna, cinema e popcorn, tandem linguistici, fotografiamo insieme Attesissima la prossima raccolta delle ulive 2018! Gli utenti iscritti si incontreranno in Piazza Santissimo Rosario a Bugnara domenica 11 novembre e per i partecipanti, ci sara un compenso.

Se decidi di creare un evento, le informazioni obbligatorie da inserire sono “titolo dell’evento” “Luogo di incontro” “data di inizio” e “data di fine” e una dettagliata presentazione dell’attività che stai condividendo https://www.sharewud.com/

Manuela Susi