Sgarbi lungo corso Ovidio senza mascherina. Il sindaco: “E’ un’offesa a tutta la città”

La vicenda sollevata dai social è già un caso che ha già fatto ” rumore” sui media nazionali. Ha indispettito buona parte dei cittadini sopratutto in questa fase così delicata e preoccupante. Pronta e decisa presa di posizione del sindaco di Sulmona Anna Maria Casini che ha definito questo comportamento molto grave.

Sulmona,2 dicembre– “Ritengo un affronto per l’intera città di Sulmona l’ostentata passeggiata nel centro storico da parte dell’onorevole Sgarbi senza mascherina, peraltro sindaco di un Comune d’Italia, in un momento in cui si sta vivendo una grave picco di contagi e si sta realizzando in città con grande impegno uno screening di massa per contenere il propagarsi del virus da Covid19”. Senza mezzi termini il sindaco Annamaria Casini stigmatizza la passeggiata lungo corso Ovidio del parlamentare Sgarbi in compagnia dell’artista Silvio Formichetti senza indossare la mascherina di protezione dal covid. “Sgarbi dovrebbe promuovere il rispetto delle regole e sapere che le leggi non si commentano ma si rispettano e quando un uomo delle istituzioni, che è chiamato a dare l’esempio, ostenta trasgressione su questioni di salute pubblica, è davvero particolarmente grave” sottolinea Casini. “Qui a Sulmona le mascherine sono obbligatorie sin da questa estate ed è proprio grazie a questa misura restrittiva che la cittadinanza è riuscita a contenere il contagio” ricorda il sindaco. “Stigmatizzo il suo comportamento che trovo tutt’altro che “luminoso” e lo invito ad esercitare le sue opinioni a Sutri paese da lui amministrato, dove mi chiedo se vengano indossate le mascherine come e’ obbligatorio in tutto il territorio nazionale” conclude Casini.

( ph da Reteabruzzo-sulmona)