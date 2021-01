Servizio Civile Universale, sono 97 i posti disponibili con l’Unec. C’è anche Bugnara e Prezza

Le regioni interessate sono Abruzzo,Molise,Campania e Puglia. I giovani possono candidarsi entro l’8 febbraio 2021 alle ore 14.00.L’esperienza avrà una durata fino ad un massimo di un anno. Le altre opportunità nei comuni abruzzesi

Sulmona, 5 gennaio– Sono complessivamente 97 i posti messi a bando per il Servizio Civile Universale presso gli enti che aderiscono alla rete dell’UNEC – Unione Nazionale Enti Culturali, per lo più Amministrazioni Locali, presenti in Abruzzo, Molise, Campania e Puglia.

Il servizio civile universale è un’opportunità, riservata ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, di svolgere fino ad un anno di esperienza retribuita (439,50 € al mese) di cittadinanza attiva, impegnandosi per la realizzazione di progetti di interesse generale, grazie al sostegno del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Sono 14 i progetti dell’UNEC, che da quest’anno ha ampliato la propria offerta ai giovani grazie ai nuovi percorsi di coprogettazione con “Expoitaly – Rete Nazionale dei Laboratori per la Pace” e “IPSC – Istituto per la Promozione del Servizio Civile Nazionale”, con azioni nei campi dell’assistenza, della protezione civile, dell’educazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

“Oltre alla coprogettazione – commenta Fabio Altiero, Responsabile dell’UNEC – che ha permesso agli enti di dare vita a ‘reti di reti’ per moltiplicare le energie e rispondere meglio alle esigenze dei territori, la grande novità di quest’anno è la programmazione: tutti i progetti fanno capo ad un programma, direttamente teso al raggiungimento degli obiettivi posti dal Governo e collegati all’‘Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile per gli anni 2015/2030 delle Nazioni Unite’. L’impegno dei giovani è quindi finalizzato al raggiungimento di obiettivi più organici con azioni di sistema che, partendo dai bisogni locali, si collegano alla dimensione nazionale e globale. In un periodo così complesso come quello attuale, il nostro principale impegno è quello di rinsaldare e la fiducia tra i giovani e le istituzioni, offrendo la possibilità di svolgere azioni concrete di cittadinanza attiva a sostegno dei territori dove vivono. Per accompagnare i giovani nella loro scelta, stiamo programmando una serie di iniziative, tra cui degli incontri per presentare i nostri programmi/progetti (ulteriori informazioni tramite il profilo facebook dell’UNEC) e un Help Desk raggiungibile telefonando al numero 081 0681646”.

Gli interessati, come previsto dal Bando, potranno candidarsi esclusivamente attraverso la piattaforma governativa DOMANDA ON LINE, raggiungibile al link https://domandaonline.serviziocivile.it; per maggiori dettagli si rimanda al sito www.unec.tv.