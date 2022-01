Servizio Civile, proroga della scadenza e nuovi progetti finanziati per il CSV Abruzzo  

Sulmona,31 gennaio– Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato un’integrazione al bando di selezione di Servizio Civile prorogando i termini di presentazione delle domande alle ore 14:00 del 10 febbraio 2022.

All’interno del medesimo provvedimento vengono indicati ulteriori programmi finanziati, ampliando pertanto il già ricco ventaglio di possibilità disponibili.

Il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo ha ottenuto il riconoscimento di altri 16 progetti, per ulteriori 418 volontari da impiegare, così ripartiti:

6 progetti inseriti all’interno del programma “Mi alzo sui pedali” per un totale di 168 operatori volontari;

9 progetti nel programma “CCCP – Comunità Conoscenza Crescita Partecipazione” per un totale di 226 operatori volontari;

1 progetto nel programma “Si può fare” per un totale di 24 operatori volontari.

Sale pertanto a 28 il numero dei progetti del CSV Abruzzo, per un totale di 656 posti disponibili all’interno di diverse Organizzazioni di Volontariato, altri Enti di Terzo Settore e Amministrazioni locali abruzzesi, oltre ad ulteriori 9 posti inseriti all’interno di progetti proposti da altri enti a cui il CSV Abruzzo partecipa con le proprie sedi.

Si ricorda che possono partecipare alla selezione i giovani di età compresa tra i diciotto ed i ventotto anni in possesso dei requisiti previsti dal bando e in possesso di un codice SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale. La presentazione della domanda avviene esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Sul sito www.csvabruzzo.it sono disponibili le schede riassuntive dei progetti con una descrizione degli obiettivi e delle attività previste.

Il CSV Abruzzo sta inoltre organizzando una serie di iniziative di presentazione su tutto il territorio regionale per far conoscere le diverse opportunità e fornire agli interessati tutte le informazioni necessarie per la compilazione della domanda. Il calendario degli appuntamenti verrà pubblicato a breve sul sito www.csvabruzzo.it.

Per informazioni:

telefono: 0862.318637 (sede dell’Aquila); 0871.330473 (sede di Chieti); 085.2924249 (sede di Pescara); 0861.558677 (sede di Teramo).

e-mail: serviziocivile@csvabruzzo.it

web: www.csvabruzzo.it; www.serviziocivile.gov.it; scelgoilserviziocivile.gov.it

A Sulmona per informazioni e per supporto alla compilazione della domanda è possibile rivolgersi alla sede territoriale del CSV Abruzzo in Via Gramsci n.11, telefono:0864 212230, e-mail: cmarzi@csvabruzzo.it