Servizio Civile: lunedì a Sulmona incontro al csvaq

Sulmona, 5 settembre- Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il bando per la selezione di 754 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale nella Regione Abruzzo.Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell’Aquila (CSVAQ) ha ottenuto il riconoscimento di 40 progetti per un totale di 208 volontari (di cui 2 FAMI) da impiegare.Inoltre il CSVAQ ha visto il riconoscimento anche di un progetto sperimentale per 13 posti inserito nel bando nazionale.Per i dettagli e le informazioni sui progetti e sul bando è possibile consultare il sito www.csvaq.it oppure rivolgersi alle sedi del CSVAQ presenti nel territorio della provincia dell’Aquila.A Sulmona l’ufficio è in Via Gramsci n.11 – Tel. 0864/212230 (h.16,00)