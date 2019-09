Servizio Civile – Bando Ordinario 2019. I progetti del Csvaq

Sulmona, 16 settembre- Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il Bando per la selezione di 39.646 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale.

Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell’Aquila ha ottenuto il riconoscimento di 31 progetti per un totale di 219 volontari da impiegare.

Sul sito www.csvaq.it è possibile trovare l’elenco dei progetti con le relative sedi di attuazione, divisi in aree di intervento, e ogni altra informazione utile ai giovani interessati.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente in modalità on line entro e non oltre le ore 14.00 del 10 ottobre 2019.Per avere ulteriori informazioni e supporto alla compilazione della domanda è possibile rivolgersi presso la sede del CSVAQ di Sulmona, in Via Gramsci n.11, dal lunedì al giovedì, la mattina dalle 9:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00; il venerdì, la mattina dalle 9:00 alle 13:00.

Nel corso del mese di settembre saranno organizzate dal CSVAQ alcune giornate informative per la presentazioni dei progetti. Per Sulmona l’appuntamento è: Mercoledì 18 settembre, ore 16:00, presso la sede del CSVAQ in Via Gramsci n.11 (h. 12,30)