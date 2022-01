Servizio Civile: 12 posti presso la Horizon Service

4 progetti nei vari ambiti di intervento della Cooperativa,tra Sulmona e Castel di Sangro. C’è tempo fino a mercoledì 26 gennaio per inoltrare le domande

Sulmona, 20 gennaio- La Horizon Service Società Cooperativa Sociale, nell’ambito dei programmi promossi dal CSV Abruzzo, offre la possibilità a 12 giovani del territorio di età compresa tra i 18 e i 28 anni di svolgere un anno di servizio civile universale nei principali settori di intervento della cooperativa.La domanda on-line per partecipare alle selezioni scade mercoledì 26 gennaio 2022 alle ore 14:00 e l’accesso è consentito tramite Spid.

Gli ambiti di intervento coinvolti vanno dall’accoglienza dei migranti al supporto alle donne vittime di violenza, dal supporto ai minori allontanati dalle famiglie alla ricerca storica sull’obiezione di coscienza.

Nello specifico, la Cooperativa ricerca:

2 volontarie e/o volontari nel progetto “(New) Open World ” , area Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria – minori non accompagnati, impegnati nella sede operativa di Sulmona nell’ambito del coordinamento del Progetto SAI “Maiella Accoglie” che lavora ogni giorno per l’ accoglienza di nuclei familiari di migranti richiedenti asilo ;

nel progetto , area Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria – minori non accompagnati, impegnati nella sede operativa di Sulmona nell’ambito del coordinamento del che lavora ogni giorno per l’ ; 6 volontarie nel progetto “ Controviolenza 2021 ” , area Persone vittime di violenza, impegnate nei servizi al contrasto della violenza di genere della nostra cooperativa ; di queste, 4 saranno impegnate a Sulmona presso il Centro Antiviolenza “La Libellula” e la casa rifugio “La Casa delle Donne” , mentre 2 saranno impegnate a Castel di Sangro presso il Centro Antiviolenza “Donna” ;

nel progetto , area Persone vittime di violenza, impegnate nei ; di queste, , mentre ; 2 volontarie e/o volontari nel progetto “ Giovani Energie di Cittadinanza: attivi nella nonviolenza ” , area Educazione e promozione della pace, dei diritti umani, della nonviolenza e della difesa non armata della Patria, impegnati presso la sede legale di Sulmona nelle attività di ricerca e divulgazione legate alle celebrazioni del 50° anniversario della promulgazione della legge sul riconoscimento dell’obiezione di coscienza ( LEGGE 15 dicembre 1972, n. 772);

nel progetto , area Educazione e promozione della pace, dei diritti umani, della nonviolenza e della difesa non armata della Patria, impegnati ( 15 dicembre 1972, n. 772); 2 volontarie e/o volontari nel progetto nel progetto “Sono sempre i sogni a dare forma al mondo”, area Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale, impegnati a Cansano presso la Comunità Educativa per Minori “Casa Gaia” con i minori accolti presso la struttura.

Grazie all’impegno del CSV Abruzzo, tutti i progetti rilasceranno un attestato – formalmente riconosciuto – delle competenze acquisite e prevedono un periodo di tutoraggio e di orientamento al mercato del lavoro nell’ultimo trimestre.Ogni anno la Cooperativa Horizon Service investe nel servizio civile, valida opportunità per le giovani generazioni di crescere dal punto di vista umano e professionale: un anno che cambia la vita delle ragazze e dei ragazzi che scelgono di investire il proprio tempo per il prossimo e per il bene comune. Una ottima palestra di vita che oggi guarda, anche, allo sviluppo professionale e all’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.Per conoscere il bando e le attività di ogni progetto è possibile collegarsi al sito web della Cooperativa al link https://bit.ly/3nxhzcc oppure al sito web del CSV Abruzzo al link https://bit.ly/33FX5Hi.

Per richiedere informazioni è possibile contattare la Cooperativa chiamando il numero di telefono 0864 33627 o scrivendo all’indirizzo mail serviziocivile@horizonservice.it.

