Serata in jeans Don The Fuller a spazio Pingue

occasione anche per aprire il sipario di Muntagninjazz,il festival di musica jazz, che quest’estate ha festeggiato i suoi 12 anni

Sulmona, 20 novembre- Serata in jeans dove i protagonisti erano Don The Fuller, il brand di moda creato da Mauro Cianti e Muntagninjazz,il festival di musica jazz, che quest’estate ha festeggiato i suoi 12 anni e che per il secondo anno, si presenta nella sua versione invernale, che abbina musica di qualità, alla gastronomia selezionata di Spazio Pingue.

Per inaugurare la Muntagninjazz Winter Edition,ieri infatti si sono accese le luci sul luogo che, da venerdì, ospiterà, per il secondo anno consecutivo, le esibizioni dei migliori nomi del panorama musicale contemporaneo.Durante la serata è stata distribuita ai partecipanti, la Don the Fuller Black Friday card, che garantisce il prezzo ridotto sul marchio di jeans che è distribuito anche su YOOX, il prestigioso onlinestorespecializzato nella vendita di marchi di alta gamma.

Se il pubblico di ieri, ha dato un primo insightdelle presenze che caratterizzeranno la winter edition del festival, le nuove alleanze che si stringono intorno all’evento dimostrano l’impegno delle realtà aziendali territoriali di voler fare squadra per mettere a sistema un’offerta turistica caratterizzata dalle eccellenze made in Abruzzo.Un’attenzione particolare non solo alla selezione musicale che, se nella stagione estiva, include i nomi migliori del jazz, nella sua versione invernale darà spazio ad un repertorio più ampio, per soddisfare anche le esigenze sonore di un pubblico più variegato.

Altro fil rougedelle serate musicali sarà infatti il foodche darà spazio agli ingredienti stagionali, che nella serata di ieri avevano i sapori di polenta, castagne e vino novello e nelle serate del festival premierà la cucina degli artisti che si esibiranno.

Accanto al piano di Danilo Rea, si affiancano le sonorità della musica napoletana di Beppe Servilio, la musica world di Flo Cangiano, la voce gospel di Noreda Graves e altri appuntamenti che includono anche una performance in cui saranno complici comicità e musica.

Ma la novità di quest’anno è stata quella di riscoprire il festival alla luce di un vero e proprio progetto turistico di rilancio del territorio, a cui partecipano non solo la sopracitata azienda di moda, ma anche altri protagonisti della città come il Sulmonacinema, l’Associazione di musica popolare, l’ Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, Slow food, l’Archeo club, il Rotary,ognuno con la sua proposta per sottrarsi al letargo dei mesi invernali.

Si tratta di un esempio di collaborazione vincente, che vede uniti in una sola iniziativa le eccellenze del territorio per restituire un prodotto culturale che alimenta anche il turismo nei periodi di bassa stagione.

Manuela Susi