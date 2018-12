Sempre dalla parte della città e per  i sulmonesi ora è una bandiera

Non piace a tanti avversari politici, anche a qualcuno del suo partito, per il suo carattere battagliero, tenace, cocciuto. Eppure nei momenti difficili che questa città sta attraversando da qualche tempo lei è sempre stata in prima linea con quel sorriso freddo, lo sguardo tagliente da politico smaliziato. Per arrestare il processo di smantellamento del Tribunale di Sulmona iniziò uno sciopero della fame che fece “notizia” sui media nazionali; quando si trattava di difendere l’Ospedale, il punto nascita lei c’era a guidare la protesta. Così pure per la bretella ferroviaria, i poli di attrazione, le aree di crisi, i trasporti, la coesione territoriale, la cultura, la riorganizzazione della macchina amministrativa. Elisabetta Bianchi, consigliere comunale di Sulmona e Capo gruppo di Forza Italia nell’Assemblea civica a Palazzo San Francesco è proprio questa. O almeno una parte di questa nel senso che impersona il politico ideale che piace molto alla gente. Abbiamo voluto incontrarla per una confessione a cuore aperto per conoscere più da vicino la donna, l’amministratore pubblico, la professionista. Prosegue il nostro viaggio per conoscere meglio e da vicino le donne in politica in questo territorio

Sulmona, 2 dicembre– È una avvocato penalista della città, si è occupata di maltrattamenti in famiglia, violenze sessuali e altri reati minori. Due anni fa si candidò come Sindaco di Sulmona e non rientrò in Consiglio per una manciata di voti e a causa di un’errata interpretazione delle norme giuridiche, ma lei non si arrese e alle fine il Tar Abruzzo le restituì il seggio che le spettava.

La fase politica che stiamo attraversando è abbastanza complessa e la politica cittadina appare impotente a fronteggiarla. Non pensa che i comportamenti ambigui di troppi possano pesare negativamente su Sulmona e sul Centro Abruzzo?

Non parlerei di ambiguità, parlerei di pavidità, un atteggiamento mentale che spesso caratterizza le azioni dei politici locali. Storicamente, si è sempre cercata una relazione di sudditanza con altri esponenti che agiscono fuori da questa città. Non c’è il coraggio di affermare serenamente le proprie posizioni per il bene di quest’area e si tenta di fare percorsi meno dispendiosi di energie che danno scarsissimi frutti non consentendo al nostro territorio di affermarsi, come dovrebbe.

Durante la campagna per le amministrative comunali del 2016 fu pubblicamente appoggiata dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Si pente di essere scesa in campo?

Non sono assolutamente pentita. Io sono Berlusconiana. Potrei dire di essere talmente a destra da toccare la sinistra: sono di una destra sociale.

Due anni fa mi candidai sindaco e non rientrai in Consiglio per una manciata di voti ma in virtù dell’apparentamento formale che ci fu con Bruno Di Masci, il seggio comunque toccò a Forza Italia. Ad ogni modo lo scranno venne erroneamente attribuito al candidato consigliere Alessandro De Gennaro, nonostante fosse perfettamente chiaro, dal punto di vista giuridico, che il seggio andava assegnato al candidato Sindaco e non al candidato consigliere. Per questo motivo fui costretta a seguire una battaglia giuridica per renderlo chiaro agli altri.

Parliamo della Giunta comunale. C’è un assessore che stima particolarmente per le sue scelte ed il suo operato?

Si conoscono le difficoltà degli amministratori della Giunta a Palazzo San Francesco. Devo dire che non ho un apprezzamento per una persona in particolare, ma apprezzerei molto lo scatto di coraggio di qualcuno. Vedo troppo spesso assessori attenti agli equilibri politici e poco spinti dall’interesse di affermare le ragioni della nostra comunità. Questo mi delude spesso.

Ci vuole citare un caso in particolare?

Per esempio c’è oscurità sulle politiche sociali. La ricostruzione è un percorso a ostacoli che non ritrova una sua stabilità. Prendiamo il caso dell’urbanistica, il Sindaco ha ripiegato la sua attività amministrativa sui piani complessi senza avere il coraggio di avviare una discussione serena ed equilibrata sul nuovo piano regolatore generale, sposando dei progetti di privati, dei quali uscirà a breve una graduatoria, che rischiano di danneggiare il contesto cittadino. Infatti al momento, per quanto mi riguarda, è completamente inutile immettere sul mercato nuovi edifici residenziali visto che perdiamo abitanti.

Passiamo alla corsa per le regionali, ha criticato il centro destra per il ritardo accumulato nella formazione delle liste, è vero che sta valutando di abbandonare il partito?

Si confermo. Forza Italia è impantanata in un silenzio assordante, la dirigenza è autoreferenziale e non ha l’umiltà di volersi confrontare con i suoi eletti. Mi riferisco ai sindaci e consiglieri, espressione in gran parte della lista di Forza Italia che risentono dell’assenza di osmosi con la dirigenza regionale, provinciale e anche comunale.

Giorni fa ha posto un problema politico che ha spiazzato anche gli osservatori più attenti: cosa ne pensa della coppia Gerosolimo-Scoccia, perché è cosi critica nei loro confronti?

Non ho mai apprezzato la politica di Andrea Gerosolimo, sin da quando è divenuto consigliere regionale. L’ho visto sempre molto distante dalla realtà cittadina. E’ una politica speculativa che non condivido. Marianna Scoccia è sua moglie, ha abbandonato il centro destra per stare al suo fianco e ci rimarrà dal momento che è entrato nella coalizione di D’Alfonso. Non intendo assolutamente aprire le porte della coalizione del mio territorio a chi non è stato vicino alla Valle peligna nel momento del bisogno. Hanno deciso di stare con D’Alfonso quindi rimarranno in quell’area. Non abbiamo bisogno di metamorfiche posizioni clientelari. Anzi dirò di più: io chiedo al candidato presidente di valutare attentamente quali sono stati gli atteggiamenti dell’ex assessore regionale nell’amministrare questa terra. Mi aspetto anche dal candidato presidente un’attenta selezione di chi dovrà concorrere alla sua elezione. Spetterà a lui decidere se questa terra debba essere data in affidamento ad un ex assessore di centro sinistra oppure ad un esponente del centro destra puro.

Se fosse lei a scegliere coloro che dovrebbero essere i candidati preferiti del centro destra alla presidenza dell’Abruzzo?

Se io dovessi dirle sinceramente quello che penso, credo che in Abruzzo non ci sia ancora un candidato presidente che abbia portato alla ribalta argomenti regionali di interesse della collettività di una certa pregnanza. Io vedo solo le competizioni dei singoli, solipsismi inquietanti. O si va su un candidato presidente, frutto di un’alchimia di laboratorio romano oppure si va sull’entusiasmo di una popolazione che sa individuare una figura degna di rappresentare la regione Abruzzo. Io oggi non vedo ne l’uno ne l’altro. Soprattutto credo che la candidatura alle presidenziali deve essere costruita nel tempo. Non vorrei mai che spuntasse un candidato che io non conosco perché farebbe molta fatica ad affermarsi presso l’elettorato.

Ci racconta brevemente della sua carriera lavorativa, prima di entrare in politica e diventare consigliere comunale? Come sta utilizzando le sue competenze professionali nel suo incarico attuale?

In qualità di avvocato, con indirizzo in diritto e procedura penale, ho delle capacità di lettura degli atti, un temperamento combattivo, una tenacia nell’azione politica e un’ impostazione strategica delle battaglie che intraprendo. Dei casi che ho seguito ce n’è uno che mi è rimasto nel cuore: è stato ottenere la detenzione domiciliare per un detenuto che non vedeva affermate le sue ragioni di salute nell’ambito della struttura penitenziaria in cui viveva.

C’è una donna in politica che stima maggiormente?

Le donne che stimo sono quelle originali, non scontate che non si appiattiscono sulle questioni di genere. Il primo politico donna che mi piace sono io. Credo che tutte le donne facciano politica quando vanno al supermercato o comprano gli abiti per i propri figli. Mi piace individuare in ciascun politico quel coraggio di uscire dai luoghi comuni, spesso Giorgia Meloni lo sa fare. Anche la Carfagna è una donna coraggiosa che ha subito il pregiudizio dei maschi e questo le ha dato tanta forza. Mi piace quando vedo il coraggio nelle donne, la capacità di sapersi muovere, sia in ambito familiare che lavorativo e sociale.

Che cosa non condivide dell’operato della maggioranza?

Non vedo una determinazione nell’azione politica. Non c’è mai una chiarezza di indirizzo da parte della Giunta. Persino i revisori dei conti hanno detto che la Giunta comunale non emette sufficienti delibere di indirizzo. Una città ha bisogno di un indirizzo altrimenti non ha un DNA. Cosi non si ha una visione a lungo termine e si naviga a vista. Lo dimostra il fatto che scadono i servizi: tra un pò scade la guardiania, la farmacia e già sono scaduti i servizi informatici.

Ci sono motivazioni di ordine giuridico e non solo perché il governo riconsideri la chiusura del tribunale di Sulmona?

Sulla geografia giudiziaria, noi soffriamo una legge che salva soltanto i tribunali provinciali. In Abruzzo il recepimento di questa normativa ha fatto in modo che sopravvivessero solo i tribunali di L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo ed è un assurdo per come sono localizzati questi uffici giudiziari. Allora noi stiamo cercando di affermare le ragioni di un territorio, che è vero, è scarso di abitanti, ma solo a causa delle sue caratteristiche geofisiche. L’area montana infatti è debolmente antropizzata, perché è gravata da tre parchi nazionali, il cui accesso è caratterizzato da viadotti autostradali e tutte le criticità che ne derivano. Non si può rischiare l’isolamento di una collettività cosi importante come quella del Centro Abruzzo quindi i legislatori devono avere la capacità di ben strutturare il servizio giustizia e sanità, rendendo autonome queste due particelle di diritti costituzionali in un territorio che è particolare dal punto di vista ambientale e infrastrutturale.

Sempre nell’ambito dell’attività politica, c’è stato un evento, un comportamento, una votazione che le ha procurato maggiore amarezza?

Mi sono sentita fortemente mortificata quando il Consiglio comunale di Sulmona, nel 2016, adottò a maggioranza e non all’unanimità, la delibera che recepiva con moderata soddisfazione il piano sanitario regionale, quello è stato un atto di sudditanza verso regione Abruzzo ed è emersa con chiarezza la mancanza di coraggio di questa amministrazione. Ho visto che la mia città agonizzava pensai che questa città avesse bisogno di un avvocato. Il piano sanitario regionale ci ha qualificato come ospedale di base con qualche reparto in più. Noi adesso chiediamo la modifica del piano sanitario regionale.

Che probabilità ha questa maggioranza di arrivare a fine mandato?

Credo che tutto sia possibile e che per la mediocrità che la caratterizza questa amministrazione possa arrivare anche al termine del suo mandato.

Le prime tre cose che farebbe se guidasse lei la maggioranza?

Una l’ho già fatta: portare tutta la maggioranza a votare la delibera per riconoscere l’ospedale di Sulmona di primo livello, quindi modifica al piano sanitario regionale. Riorganizzare la macrostruttura del comune, perché i settori comunali vanno riorganizzati nelle funzioni e nelle dirigenze. Oggi il Comune non è in grado di assicurare un’efficienza per la carenza di personale e per la mancanza di indirizzi da parte della Giunta. Come terza cosa, rivedrei il sistema di raccolta porta a porta che secondo me è antigienica e superata. Io interpellerei chi, a livello anche europeo, ha una visione un po’ più moderna con centri di raccolta interrati che consentono lo stoccaggio dei rifiuti, anche selezionati dallo stesso utente, ma in siti sotterranei, localizzati in più punti della città. Non mi piace vedere il centro storico pieno di secchi gialli, non credo che una città d’arte come Sulmona sia il contesto giusto dove fare la differenziata con le modalità attuali.

Manuela Susi