Se la politica non conosce il valore della solidarietà meglio tacere

L’idea della Lega di Sulmona di organizzare una manifestazione di protesta oggi dinanzi al Centro di accoglienza di Pettorano sul Gizio sta suscitando un’ondata di polemiche e reazioni negative. Dopo la dura presa di posizione del sindaco di Pettorano oggi registriamo l’intervento del Circolo Pd di Sulmona e del movimento le “ Sardine peligne”. E così come capita da tempo nella nostra città frze politiche e movimenti continauno a “ macinare acqua” con tante polemiche e… zero proposte

Sulmona, 29 luglio– “Buttiamoli fuori a calci in culo!”, “Maledetti”, “Entrano cani e porci”; questi sono alcuni dei commenti locali scritti dopo l’uscita della notizia degli otto migranti positivi al virus a Pettorano. Non sono bastate le rassicurazioni del sindaco di Pettorano a fermare i rigurgiti d’odio che determinate forze politiche hanno scatenato e ci hanno abituato a sentire. Inizia così la nota del Circolo Pd di Sulmona

La situazione, seppur tranquilla, non deve assolutamente esser certamente sottovalutata, ma ciò che ci interessa sottolineare ora è questo: non possiamo arrenderci a questo modo di fare politica consistente nel trovare un nemico su cui accanirsi, nemico, guarda caso, individuato come sempre in chi è più debole. D’altronde Il coraggio non è di casa in quegli schieramenti che su questo modo di far politica hanno edificato il loro consenso. Ma tutto quest’odio non fa parte della natura di noi Europei, figuriamoci di noi italiani e di noi abruzzesi, perciò non abbandoniamoci ad esso come vogliono farci credere sia giusto fare.

La situazione che si è creata a causa del questo virus (situazione già fragile in precedenza in realtà) è sì molto grave, e la ripresa post Covid rappresenta – spiega il Pd- una delle più grandi sfide che ci troveremo ad affrontare. Ma superarla è possibile solo attraverso la razionalità, solidarietà, l’empatia, l’aiuto reciproco. Chi non riconosce questi valori farà solo il proprio interesse e non quello della collettività ed avrà colpe storiche non emendabili ancor più inaccettabili se si considera che ad oggi tutti gli otto migranti risultati positivi stanno per ora bene e la loro auspicata guarigione tutela tutti noi a prescindere siano essi migranti o meno. Tra l’altro la Lega Nord locale, che ha annunciato che oggi farà una manifestazione contro questi otto ragazzi, non è per caso lo stesso partito il cui leader fa manifestazioni in tutta Italia creando pericolosissimi assembramenti ed esponendo noi italiani ad un altissimo pericolo per il solo scopo di riprendere qualche voto?

Domanda retorica, certo che sì, alla faccia della coerenza, questa illustre sconosciuta, così sconosciuta da portare la stessa Lega Nord a sostenere nello stesso identico giorno due posizioni assolutamente antitetiche: mentre la Lega locale parla di “epidemia colposa” e di “virus di importazione”, il loro “leader” partecipa in Senato alla convention dei negazionisti del covid promossa da Sgarbi. Come si conciliano due posizioni del genere? Anche questa è una domanda retorica: semplicemente non si conciliano , come molte altre scelte di una parte politica priva di progettualità vera”.

Le Sardine peligne dicono no alla paura come arma di distrazione di massa

Sulmona,29 luglio– Il clamore diffusosi in questi ultimi giorni per i casi di contagio nel centro di accoglienza di Pettorano sul Gizio desta sincera preoccupazione e, fuori da ogni buonismo romantico, profonda amarezza.

Quel senso di appartenenza universale, di empatia e di condivisione che pure ci aveva visto uniti nei difficili mesi trascorsi, e che ci aveva spinto a condividere la preoccupazione di quanti erano risultati positivi a questa terribile pandemia, senza neppure interrogarci sul come l’emergenza era stata gestita da alcune strutture sanitarie locali e sulle vere ragioni dei focolai diffusisi anche da noi, è stata immediatamente sostituita dal dito puntato, dalla paura che si fa, in un attimo, forcone e manganello.

Non è raro imbattersi in capannelli che, sotto la noiosa canicola estiva, sono tornati a cantare, con voce gracchiante, il vecchio ritornello dei migranti “approfittatori”, “falsi” rifugiati e “turisti di ventura”, accolti in hotel a cinque stelle, armati di Iphone e, addirittura, barboncino, beatamente immersi in quel mare di soldi (i famigerati 35 €, forse 50, magari 100!) che invece “i nostri poveri ragazzi se li sognano, signora mia!”.

Per non parlare di chi, con l’accoglienza, avrebbe fatto i miliardi, e che dietro il terribile velo umanitario, celerebbe i più biechi fini affaristici.

Ed ecco allora riemergere da quell’ombra in cui li avevano costretti le dichiarazioni avventate dei loro leader (quel negazionismo d’accatto che in un colpo solo e senza tema di paradosso, si tramuta in irrefrenabile allarme) “legioni” di sovrani difensori della sanità nazionale, mai sopiti profeti della sventura che viene dal mare.

Il problema, per carità, è certo complesso, e sarebbe davvero stolto rintanarsi nell’accoglienza senza se e senza ma ed ignorare gli errori che, certo, sono stati fatti, innanzitutto da chi poteva e doveva impedire che dei poveri cristi, dopo un viaggio d’inferno, venissero in tutta fretta smistati senza i dovuti controlli su tutto il territorio nazionale, comodi “untori” da additare al pubblico dileggio da parte di chi, evidentemente, non vedeva l’ora di tornare a sventolare come clava la bandiera dell’italianità e organizza ora dei sit in …e chi se ne importa degli assembramenti e delle mascherine!…, “prima il Covid Italiano!”. Ma la paura non può essere usata, una volta ancora, come arma di distrazione di massa e la nostra terra merita, onestamente, molto di più.

Come Sardine e, ci sia consentito, come orgogliose Sardine Peligne, rivendichiamo la grandezza dell’essere umano, la necessità che ogni individuo, di qualunque razza e colore, venga riconosciuto come parte insostituibile dell’umanità, soggetto da tutelare e proteggere, sempre, tanto più nel momento del bisogno e della malattia.