 Se il comune di Sulmona non fa piu’.. notizia

Sulmona, 11 maggio– Ne abbiamo sentite e viste tante in queste ultimi anni nella nostra città. Abbiamo visto maggioranze e coalizioni di tutte le forme e di tutti i colori; abbiamo assistito a polemiche e scontri vivaci fra le varie formazioni ma,credeteci, quello che si sta verificando da ventiquattro mesi a questa parte non trova precedenti nella storia politica della città che pure vanta una tradizione culturale e politica di grande prestigio. Anzi per dirla tutta come ci ricordava quel simpatico bontempone i risultati colti da questa Amministrazione non trovano precedenti negli ultimi venti anni. Ha proprio ragione risultati così scarsi non li vedevamo da oltre trenta,

Da qualche parte abbiamo letto che il sindaco è impegnato in questi giorni a cercare qualcuno disponibile ad entrare in Giunta e pare stia trovando difficoltà e rifiuti. Anche questo è un percorso anomalo nella pratica politica ma a Sulmona niente è piu’ normale nemmeno un’Amministrazione che aveva promesso grandi cambiamenti e che in questi ventiquattro mesi,cioè due anni, si è occupata solamente di crisi,dimissioni, rimpasti, restituzione della fascia tricolore, ritiro di deleghe a Tizo o Caio. Ma non è normale nemmeno il silenzio di alcuni partiti e delle opposizioni in Comune dove nessuno “ vede,sente e parla”. Perché ?