Scuole,turismo e baby sitter: alcune anticipazioni di Conte sul nuovo decreto

Sulmona,26 aprile– “Il settore del turismo è quello più severamente colpito, anche perché non ha alcuna possibilità di rimediare, da solo, alle perdite accumulate”. Lo ha sottolineato fra l’altro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, nell’intervista a Repubblica sulla fine parziale del lockdown dal maggio e proprio per questa ragione il Governo pensa ad un sostegno forte per il comparto. Il Presidente del Consiglio ha anche anticipato che “Nel decreto in preparazione saranno previste anche misure specifiche di sostegno per i genitori che hanno figli a casa: congedo straordinario e bonus babysitter”.(h.8,00)