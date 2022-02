Scuole: il tempo delle chiacchiere è finito.Il Comitato “De Nino Morandi” dice basta

Sulmona, 7 febbraio-Si al rientro della scuola a Sulmona ma non solo del biennio. Per il Comitato ‘De Nino Morand’i non ci sono alternative ne’ scorciatorie. La posizione è netta ed è molto eloquente. ““L’istituto tecnico commerciale è per geometri De Nino-Morandi deve rientrare a Sulmona nella sua interezza”. Per il Presidente del Comitato il Prof. Franco D’Amico non ci sono dubbi “Abbiamo chiesto alla Provincia di sottoscrivere a stretto giro il contratto per l’ex convento di Sant’Antonio, se c’è davvero intenzione di riportare la scuola a Sulmona e se l’immobile risulta disponibile per il prossimo anno scolastico. Otto anni sono passati. Per questo riteniamo che le istituzioni devono accelerare sull’individuazione di una sede temporanea”.