Scuole: il 9 novembre scade bando per nuova scuola in Via XXV Aprile

Sulmona,31 Ottobre– “Sulmona avrà una scuola completamente nuova. Scadrà il 9 novembre prossimo il bando per l’appalto della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori per il nuovo plesso scolastico che sarà costruito in via XXV Aprile. Si tratta di una struttura che sarà destinata a scuola primaria e dell’infanzia, tecnologicamente all’avanguardia e soprattutto con standard di sicurezza elevati, per un importo complessivo pari a 4.882.934,54 euro, nell’ambito del piano “Scuole d’Abruzzo – il Futuro in Sicurezza”. Riteniamo sia un’opera strategica importante per la città, soprattutto in un momento così complesso e difficile che stiamo vivendo, lavorando con il massimo impegno per risolvere le diverse problematiche inerenti le scuole cittadine e per poter garantire ai nostri ragazzi e al personale scolastico di frequentare strutture sicure ed efficienti”. Lo afferma il vicesindaco Nicola Angelici.(h. 18,00)