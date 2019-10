Scuole chiuse, nuova protesta a Sulmona

Sulmona, 26 ottobre- Manifestazione di protesta questa mattina a Sulmona per la grave situazione della città la quale ha visto la chiusura di molte scuole negli ultimi anni Molti i problemi da affrontare in città e, fra essi, anche quello della chiusura delle scuole, ad iniziare dallo storico liceo classico Ovidio il quale, da anni, non è più nella sua sede storica di Piazza XX Settembre.

Non è solamente il Liceo ad essere stato chiuso e trasferito in città, se si tiene conto anche di altri istituti quali quelli per ragionieri e geometri, le scuole elementari Radice e Di Stefano. Come hanno ricordato i cittadini partecipi della protesta pacifica avvenuta questa mattina in città, lungo Corso Ovidio, sono ben tremilaseicentocinquanta i giorni delle scuole chiuse a Sulmona, i quali rappresentano un decadimento inaccettabile per la città patria del poeta latino Publius Ovidius Naso, da sempre considerata d’arte e cultura.

Dieci anni e sei mesi, come ricordano questa mattina le scritte che i manifestanti portano con se, per una manifestazione che vuole avere la finalità di porre non solo all’attenzione delle istituzioni e della classe politica cittadina, ma anche dell’intera società civile, il degrado, la realtà d’abbandono del mondo della scuola sulmonese. Non mancano all’appello della protesta anche le biblioteche ed i laboratori. La cultura, il mondo della scuola, sono il pilastro del futuro delle giovani generazioni le quali rappresentano la preziosa, fondamentale continuità. Il senso della manifestazione pacifica odierna, svolta da alcuni cittadini sulmonesi, ha la finalità di sensibilizzare tutti affinché le scuole, i laboratori, le biblioteche, l’intero mondo della cultura sulmonese, tornino ad esistere nella millenaria città di Sulmona.

Andrea Pantaleo